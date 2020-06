Da karrieren skjøt fart, merket King mindre til rasismen. Slik var det ikke for kompisene

Over hele verden demonstrerer folk mot rasisme. Joshua King håper folk vil åpne øyene for det som skjer og forteller om sine egne opplevelser.

25 mai døde George Floyd etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis, USA. Det brutale dødsfallet har satt debatten om rasisme på dagsorden over hele verden.

– Rasisme har eksistert i 400 år. Min tipp-tipp-tippoldefar i Afrika har gjennomgått rasisme. Det er lenge siden. Likevel kan vi fortsatt se rasisme live på telefonen i 2020. Man kan se en politimann sitte og knele over en mann i nærmere ni minutter, helt til han mister livet. Det i seg selv er ganske skremmende, sier Joshua King til TV 2.

Nordmannen tror ikke rasismen kommer til å forsvinne med det første, men poengterer viktigheten av at vi nå griper sjansen for å gjøre det bedre for de som kommer etter oss.

– Jeg føler at vi som har en stemme folk lytter til, ser opp til og når ut til mange unge mennesker med, har en viktig oppgave med å formidle til verden at rasisme ikke er OK. Rasismen vi har sett og ser gjør meg trist. Vi må gjøre alt vi kan for at den yngre generasjonen, som barna mine Noah og Naliah, aldri trenger å oppleve rasisme i fremtiden.

– Man skal ikke dømme en person utifra hvilke pigmenter man har i huden. Man skal se alle likt. Det er mange som sier «No lives matter before black lives matter» og «justice for all». Uansett om man er mørk, svart, rød, gul, hvit eller brun skal alle bli behandlet likt. Man skal aldri dømme utifra hudfarge. Det er trist når man opplever det.

Fulgt av vakt

King snakker av egne erfaringer.

Han har mor fra Norge, far fra Gambia og vokste opp i drabantbyen Romsås og minnes godt episoder fra tidlig i fotballkarrieren da han tok med seg kompiser inn til et kjøpesenter i Oslo sentrum.

– Jeg har opplevd rasisme i Norge, ikke på samme måte som noe av det vi har sett fra USA, men jeg husker da jeg akkurat hadde begynt å tjene litt penger på fotballen. Jeg og kompisene mine var på Steen og Strøm da en vakt begynte å følge etter oss. Jeg spurte hvorfor han gikk etter akkurat oss? Vakten svarte at han bare gjorde jobben sin, at han bare gikk rundt vanlig. Så jeg og kompisene mine gikk videre, og han fulgte etter oss. Da ble vi irriterte, for hva er det han følger etter? Hva er det han tror vi skal gjøre? Vakten tror vi skal stjele fordi vi er brun i huden. Det er feil av ham å tenke sånn. Ikke døm noen fordi de er brun i huden.

– Men vi er vant til det. Jeg prøver å heve meg over det.

Ser rasismen

I takt med at fotballkarrieren skøyt fart, merket King mindre til rasismen personlig. Nå vet folk hvem han er, og han blir tolerert av den grunn. Men han ser rasismen rundt seg enda og hører kompiser som ikke er kjent som han selv, fortelle om opplevelser de har hatt.

Nå håper King, som har menn som Martin Luther King jr., Nelson Mandela og Malcolm X tatovert på ryggen, at vi alle tar lærdom av tiden vi lever i.

– Etter det som skjedde med George Floyd, tror jeg flere vil ha øynene mer åpne. Vi må være annerledes enn generasjonene før oss. Vi har en stemme vi må heve og si at nok er nok.

