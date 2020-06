Ola (78) fra Hamar sitter fast på Påskeøya mot sin vilje – nektes forsikring

Ola Torve (78) sitter koronafast hos kjæresten på en øy i Stillehavet og nektes fornying av reiseforsikringen. – Provoserende at de ikke viser mer velvilje, sier han.

I slutten av november satte Ola Torve seg, som de siste vintrene, på flyet til ett av verdens mest isolerte steder: Påskeøya i Stillehavet.

Han gledet seg til å se igjen kjæresten og komme seg bort fra den sure vinteren på Hamar.

Men oppholdet ble langt som forventet.

Alt gikk etter planen de første månedene, og han koste seg i det tropiske klimaet – helt til verden stengte ned på grunn av koronapandemien.

Kansellert

Flyet hans hjem til Norge skulle gå 19. mars. Men det ble kansellert.

Den sindige hedmarkingen tok livet med ro og tenkte at dette kom til å løse seg. Han hadde det fint på den lille, vulkanske øya. Hjem kom han nok uansett til slutt, trodde han.

Torve hadde løpende dialog med reiseselskapet sitt. Det ble ordnet nye billetter, men nok en gang ble flyet kansellert.

Dette skjedde hele tre ganger.

Da vi skrev 1. mai, begynte 78-åringen å bli litt bekymret. Forsikringen hans gjelder bare for et halvt år, og gikk ut 1. juni.

– Høl i huet

I begynnelsen mai kontaktet Torve Sparebank 1 Hamar, som han har forsikringen gjennom, og forklarte situasjonen og ønsket å forlenge reiseforsikringen. Men de kunne ikke hjelpe han.

78-åringen fikk beskjed om at han måtte komme tilbake til hjemlandet for å kunne forlenge forsikringen.

– Det er helt høl i huet, sier en lettere forbannet Torve.

Han sier at han mer enn gjerne skulle ha troppet opp i banken på Hamar og fornyet forsikringen.

– Men problemet er jo at jeg ikke kommer meg fra denne øya, sier Torve til TV 2.

Skuffet og fortvilet

Han skjønner at banken har regler de må forholde seg til, men han har vanskelig for å forstå at de ikke kan være litt mer behjelpelige i en så spesiell situasjon.

– Jeg er både skuffet og fortvilet over den kyniske holdningen til banken. Det er provoserende at de ikke viser mer velvilje og merkelig at de ikke kan se litt mellom fingrene på reglene, når jeg ufrivillig har strandet på denne øya, sier 78-åringen.

Han forteller at han har reist mye i sitt liv, og har alltid hatt reiseforsikring, men aldri hatt bruk hjelp – før nå.

– Det er jo ikke noe problem dersom det ikke skjer noe spesielt. Men jeg kjenner at jeg er redd for å være så langt borte, uten noen form for reiseforsikring, sier han.

Neste håp om hjemreise er med et fly som er satt opp i midten av juli.

78-åringen krysser nå alt han har, både for at denne flighten ikke blir kansellert og at det ikke skjer noe med ham i mellomtiden.

Reiseforsikringen utvides

TV 2 har vært i kontakt med Sparebank 1 Hamar. Det er forsikringsselskapet deres Fremtind som håndterer forsikringene og reglene rundt dette.

Kommunikasjonsrådgiver Grete Trulsrud sier følgende til TV 2:

– Vi kan ikke uttale oss om enkelte kundeforhold, men når en kunde ufrivillig sitter fast i utlandet uten mulighet for retur utvides reiseforsikringen kostnadsfritt frem til kunden har mulighet til å reise hjem igjen.