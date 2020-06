Etisk komité lar «Bjerketvedt-saken» ligge etter Svendsen-møte

Det sier komitéens leder, Mina Gerhardsen, til TV 2.

– Dette har vært en krevende sak for fotballen. I møtet ble det gitt er orientering fra presidenten, som også understreket dette. Komitéen opplever at saken er tatt på alvor av styre og administrasjon og er grundig håndtert, med inkludering og oppfølging av ansatte. Nettopp dette var et viktig anliggende for oss, sier hun.

KOMITÉENS LEDER: Mina Gerhardsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kom dere med råd til styret om hvordan saken bør behandles, eller anser dere den som avsluttet?

– Vi stilte en rekke spørsmål om saken og fikk en redegjørelse som ga gode svar. Med prosessen som har vært internt i organisasjonen og dagens erklæring fra styret, har vi ikke gitt noen innspill om videre oppfølging.

Ikke provosert av pressemeldingen til NFF

Det vakte oppsikt da Norges Fotballforbund (NFF) sendte ut en pressemelding torsdag formiddag hvor det ble ytret full tillit til generalsekretæren etter den mye omtalte saken rundt hans sviktende tillit i forbundet.

Pressemeldingen ble sendt ut bare to og en halv time før saken skulle opp til vurdering i etisk komité.

Gerhardsen lar seg ikke hisse opp av timingen til NFF, til tross for at komitéen har mandat til å gi råd og komme med innspill i slike saker.

– Det er forståelig at styret hadde behov for en avklaring av spørsmålet om tillit. Komitéen avgir rådgivende uttalelser om etiske problemstillinger til styret i NFF. Det er ikke naturlig for etisk komité å gå inn i personalsaker. Personalsaken knyttet til generalsekretæren hører hjemme i styret, sier hun.

Elden: – Vi følger utviklingen

Saken virker nå til å være mer eller mindre avsluttet, etter at styret altså ga Bjerketvedt sin fulle støtte torsdag formiddag.

Erik Loe, den tidligere kommersielle direktøren som nå er titulert som «seniorrådgiver», sier til TV 2 at han har samtaler med Bjerketvedt «om hvordan vi skal få satt sluttstrek».

På spørsmål om det er aktuelt for Loe å føre en sak mot Bjerketvedt på egenhånd, svarer Loe noe kryptisk «ingen kommentar til akkurat det» i en SMS til TV 2.

John Christian Elden har tidligere vært Loes advokat.

På spørsmål om Loe er en klient av Elden for øyeblikket, og om det er aktuelt å føre en sak mot Bjerketvedt, skriver Elden følgende i en e-post til TV 2:

«Vi har for tiden ikke sett det som påkrevet, men følger utviklingen. Så langt har jeg ikke sett det nødvendig å opprette en egen sak om Bjerketvedts eskapader».

På spørsmål om Elden er advokaten hans igjen, skriver Loe så:

– Skulle jeg noen gang få behov for advokat igjen, vil John Christian Elden være den jeg ringer først.