Purk eller skurk? Disse tre tingene kan skje med Eirik Jensen

To fagdommere og fem meddommere skal avgjøre skjebnen til Eirik Jensen. Klokken 08.30 fredag morgen starter dommerne i lagmannsretten å lese slutningen. Minutter senere får vi svaret på om det er snakk om purk eller skurk.

Politiskandale uansett

Det er tre mulige utfall. Det første er at Eirik Jensen blir frikjent og spaserer ut som en fri mann. Det andre er at han blir dømt og pågrepet på stedet. Og det tredje er at han blir dømt, men får gå fri frem til soning i fengsel. Uansett hva som skjer kommer vi til å bli vitne til tidenes politiskandale. En frikjennelse vil være en katastrofe for politi og påtalemyndighet. Da har de ødelagt livet til en mann som viet 40 år til etaten. På den annen side vil en dom også være et mareritt for justismyndighetene. Da har mannen som var politiets spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet sørget for at tonnevis med narkotika har blitt smuglet inn til Norge. Og han fikk holde på i år etter år uten at noen kolleger eller sjefer oppdaget det. En uavhengig gransking kan kanskje gi svar på hvordan det var mulig.

Eirik Jensen var en betrodd og respektert politimann som skulle ta de verste gangsterne i Oslo. I februar 2014 endret alt seg. Da ble han selv arrestert og satt på cella. Politiet mente han hadde hjulpet en narkobaron fra Bærum, Gjermund Cappelen, med å smugle enorme mengder med hasj inn til Norge. I en årrekke. For dette skal han ha fått 500 kroner per kilo. Norge fikk sjokk av pågripelsen. Også vi journalister, som i mange år hadde intervjuet Eirik Jensen hver gang det var snakk om alvorlige forhold i Oslos underverden, ble paffe. Vi hadde som oftest intervjuet ham på politihuset i Oslo der han satt med hestehale og rutete skjorte. Utradisjonell og tøff type som sa det han mente. Ikke rart han var godt likt av mange pressefolk.

Solgte seg for 500 per kilo?

Etter flere års etterforskning startet rettsaken i januar 2017 i Oslo tingrett. Flere kolleger av ham vitnet i retten. De kunne ikke tro at Eirik Jensen var skitten. At han hadde solgt seg for 500 kroner kiloen? Nei, aldri. Mange hadde vanskelig for å tro på påtalemyndighetens skråsikre sak. Og hvis han var skyldig, hvor var da alle millionene? De som støttet Eirik Jensen beskrev ham som resultatorientert og ærekjær. En kollega av ham sa: «Jensen er ikke A4, men han er en faglig sterk person med verdier».

Også fra en topplederne på politihuset fikk han skryt: «Han er en målrettet og dedikert person». Andre politikolleger vitnet om det motsatte. De slaktet politimannen Eirik Jensen og hans metoder. De fortalte at det var en mistanke om et usunt forhold mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen helt siden starten av 2000 tallet. Hvorfor gikk det da 14 år før politi-lederen ble pågrepet? Hvorfor reagerte ingen på ryktene, mistankene og meldingene? Hvis mannen blir dømt fortjener offentligheten å få flere svar på hvor det sviktet.

Tre rettsrunder

Eirik Jensen ble ikke trodd av Oslo tingrett. Han fikk 21 års fengsel høsten 2017. En historisk dom på 105 sider hvor retten mener at Eirik Jensen bevisst og systematisk har vært med på den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis. Dommen ble anket og juryen i Borgarting lagmannsrett frikjente Eirik Jensen for anklagene om narkotikasmugling. De fant ham imidlertid skyldig i grov korrupsjon. Dette utløste et sjeldent rettsdrama. Fagdommerne var uenige med juryen og satte kjennelsen til side. De var overbevist om at Eirik Jensen hadde holdt sin hånd over narko-imperiet til Gjermund Cappelen. De mente han var skyldig og ville derfor ha en ny rettsrunde med nye dommere. Og det er den ankerunden som vi får svar på i morgen. Skyldig eller uskyldig?

Endelig punktum

Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i en straffesak. Det må være bevist utover enhver rimelig tvil at Eirik Jensen er skyldig for å kunne dømme ham. Retten må gjøre en samlet vurdering av alle bevis og så konkludere. At Eirik Jensen ikke har vært en A4 politioverbetjent er blitt godt belyst i tre rettsrunder. Det har også kommet frem at han var en viktig mann i kampen mot de kriminelle gjengene i hovedstaden. Spørsmålet er om han samtidig også medvirket til import av tonnevis med narkotika til Norge. Svaret får vi når det settes et endelig punktum fredag morgen.