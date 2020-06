Rykket ut da femåring var alene ute om natten – gjorde grusomt funn

Politiet som rykket ut etter melding om et barn som gikk alene ute på nattestid, stod plutselig midt i et drapsåsted.

Rundt klokken 00.20 natt til onsdag mottok politiet i Dumon i New Jersey en telefon.

Innringeren mente å ha sett et lite barn gående alene i gårdsrommet til leilighetskomplekset der vedkommende bodde.

Kort tid etter ankom politiet, og klarte raskt å finne barnet i området. Det melder ABC News.

Fant død kvinne

Patruljen som rykket ut til stedet fant ut at barnets 36 år gamle mor, Michelle Burns, bodde i leilighetskomplekset. Samtidig kunne barnets tante opplyse at Burns ikke svarte på telefonen da hun ringte.

Da patruljen gikk til leiligheten for å sjekke at alt var i orden med moren, og finne ut hvorfor femåringen gikk ute alene på natten, gjorde de en grufull oppdagelse.

Inne i leiligheten fant de femåringens mor, død.

– Hun hadde blitt knivstukket i nakken med en kjøkkenkniv, opplyser påtaleansvarlig i Bergen County, Mike Musella, i en uttalelse.

Ifølge politiet var det ikke noe som antydet at kvinnen hadde kjempet imot.

Kjæresten pågrepet

Femåringens tante kunne informere politiet om at hun hadde hørt krangling fra leiligheten, der Burns bodde sammen med sin 36 år gamle kjæreste, tidligere på kvelden.

Kort tid etter at kvinnen ble funnet i leiligheten, ble politiet i Dumont kontaktet av myndigheter i Closter, New Jersey. Der hadde Burns kjæreste blitt funnet sammen med hennes to andre barn på henholdsvis seks og 18 måneder.

Daniels ble pågrepet av politiet og tiltalt for drap, besittelse av våpen for ulovlig formål og å sette et barns velferd i fare.