Voldsofre raser mot politiet etter tiltale: – Uakseptabelt at de skal slippe unna

På to ulike tidspunkt i 2015 ble de bortført og utsatt for ekstremt vold i flere timer. Men politiet har kun tatt ut tiltale for grovt ran.

– Det er sjokkerende og uakseptabelt at de kriminelle som sto bak ekstrem vold og organisert kriminalitet, skal slippe unna kun med en tiltale for grovt ran. Det kan vi bare ikke akseptere, sier Reidar Osen og Petter Slengesol.

De to bergenserne, Osen og Slengesol, ble på to ulike tidspunkt i 2015 ofre for grov og brutal kriminalitet som en sjeldent ser i Norge.

Påtalemyndigheten har bestemt å tiltale to av tre siktede i saken for grovt ran.

– En hån

– Jeg synes det er en hån for meg som borger her i Bergen. Et grovt ran er det bare du kommer bort med et farlig redskap og stjeler en lommebok, dette er jo en helt annen klasse, sier Reidar Osen.

MASSIV VOLD: Reidar Osen fikk knust flere tenner, ble påført ribbens- og brystbensbrudd og hevelser flere steder på kroppen. Han ble også påført skader i kjeven og tungen da et våpen ble presset inn i munnen. Foto: TV 2

Les hva politiet sier om kritikken nederst i saken.

Osen ble i desember 2015 drapstruet av kriminelle iført finlandshetter, som krevde to millioner kroner utbetalt. De truet med å kappe av ham fingeren og sende den til hans samboer.

De tok også Osen med til et skogholt hvor de hadde gravd et hull i bakken som kidnapperne fortalte var en grav de skulle legge ham i.

Frihetsberøvelsen skal ha pågått i flere timer. I en periode mener Osen at han var bevisstløs.

Vil ha flere tiltalepunkter

Bistandsadvokat Einar Drægebø, som representerer Reidar Osen, har klaget på tiltalebeslutningen fordi denne kun omfatter grovt ran.

– Dette er internasjonal organisert kriminalitet og det burde vært et tiltalepunkt for organisert kriminell gruppe. Også frihetsberøvelsen, som varte i over to timer for Reidar Osen, skulle og burde vært tatt med som et selvstendig punkt, mener Drægebø.

Han fastholder at et tredje tiltalepunkt bør omfatte falsk forklaring fra en av de to tiltalte.

– Og den tredje siktede i saken er identifisert slik som vi ser det og han burde sammen med de to andre også vært tiltalt for denne forbrytelsen, sier Drægebø.

BRUTALT OVERFALL: Reidar Osen og Petter Slengesol ble utsatt for kidnapping og mishandling av samme kriminelle bande. Her studerer de to bildene som viser skadene Osen ble påført desember 2015. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Osen-saken fikk mye oppmerksomhet i mediene, og politiet fikk etterhvert skarp kritikk for ikke å ha gjort et godt arbeid.

En varsler, som i en periode jobbet som etterforsker i saken, bidro til å øke presset ytterligere. Våren 2019 beordret statsadvokaten at Osen-saken skulle etterforskes på nytt.

En ny etterforskningsgruppe fikk så et DNA-gjennombrudd sommeren 2019, og politiet siktet tre polske statsborgere.

Den 19. mars 2020 besluttet statsadvokaten å tiltale to personer for grovt ran og samtidig henlegge saken mot den tredje siktede etter bevisets stilling.

Klaget på tiltalebeslutning

15. mai sendte bistandsadvokat Einar Drægebø en omfattende klage over statsadvokatens tiltalebeslutning til Riksadvokaten.

VIL HA FLERE TILTALEPUNKT: Bistandsadvokat Einar Drægebø, er uenig i tiltalebeslutningen. Foto: Frode Hoff / TV 2

I en omfattende klage på 16 sider til statsadvokaten, har Drægebø pekt på hvilke ekstra tiltalepunkter han mener bør tas med:

* Grov frihetsberøvelse som er straffeskjerpende

* Kriminell organisert gruppe som kan dømmes etter den såkalte mafiaparagrafen

* Uriktig forklaring ved at tiltalt nummer én i saken har beskyldt Osen for å ha arrangert overfallet selv, noe som utelukkes av politiet.

* En tredje person bør tiltales for medvirkning. Han er bror til tiltalte nummer to og var siktet i saken. Drægebø mener henleggelsen mot vedkommende må omgjøres.

Avviser klagen

Riksadvokaten har behandlet klagen som ikke blir tatt til følge.

I avslaget gir derimot riksadvokaten uttrykk for at det i forbindelse med bortføring «ville være naturlig å markere dette med en tiltalepost for frihetsberøvelse i tillegg til grovt ran. »

Men Riksadvokaten forklarer videre at dette kan kun gjennomføres «ved bruk av ikke ubetydelige ressurser.»

Da norsk politi ba om å få utlevert tiltalte nummer to fra Polen til Norge, var dette på bakgrunn av tiltalen for grovt ran. Internasjonalt regelverk gjør at norske myndigheter da er låst til å kun benytte denne tiltaleposten videre.

Dersom påtalemyndigheten vil fremme flere tiltalepunkter, skulle dette vært beskrevet i tiltalen som ble overlevert polske myndigheter. Det ble ikke gjort.

Det er fullt mulig å utvide tiltalepunktene, men det krever samtykke fra polske myndigheter og betyr at man må gjennomføre en ny arrestordreprosess i både Norge og Polen.

– Finner ikke grunn til å kommentere

Osen og Slengesol mener en tiltale kun for grovt ran rokker ved den allmenne rettsoppfatningen. Og det sender feil signal, både til fornærmede og kriminelle.

TV 2 får kun korte svar og kommentarer til flere spørsmål som er stilt til både Vest politidistrikt og statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane.

VIL IKKE KOMMENTERE. Politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt mener at det kun er grunnlag for å tiltale to av de tre siktede i saken. Og disse tiltales utelukkende for grovt ran. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Politiet finner det ikke riktig å kommentere klagen, statsadvokatens innstilling eller riksadvokatens vedtak nærmere, sier politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt til TV 2.

Han påpeker at riksadvokaten har behandlet klagen og at den ikke er tatt til følge.

– Jeg finner ikke grunn til å kommentere saken nå. Påtaleavgjørelse i saken er tatt og den skal behandles i domstolen. Påtalemyndighetens vurderinger vil bli presentert under rettens behandling av saken, tilføyer statsadvokat Ellen Cathrine Greve i epost til TV 2.