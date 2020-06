Klar tale: – King må få bort tankene om United, overgangen kommer ikke til å skje

ESPN-journalisten Mark Ogden mener at toget er gått for Kings drømmeovergang til Manchester United.

Se intervjuet med Mark Ogden øverst i saken!

– Jeg vil ikke knuse hjerte til Joshua King, men jeg tror det toget har gått.

ESPN-journalisten Mark Ogden er en av dem som følger Manchester United tettest. Da han onsdag gjestet «Mens vi venter på Premier League» var han tydelig på at Bournemouth-spissen ikke har en fremtid hos United.

– Det er trist for King. Dersom han fortsatt har United i tankene bør han få dem bort, siden den overgangen kommer ikke til å skje, sier Ogden.

Den norske landslagsspissen var sterkt ryktet til rødtrøyene i januar og TV 2 kunne erfare at Bournemouth hadde avslått et bud på 325 millioner norske kroner for King.

Til slutt var det nigerianske Odion Ighalo som endte opp i United og for kort siden ble det bekreftet at låneavtalen hans var forlenget til 31. januar 2021. Ogden mener at dette er grunnen til at klubben ikke kommer til å gå for King.

– Dersom det ikke blir en ny krise som i vinter, så tror jeg at neste spissen United kjøper er en toppspiss i 600-millioner-klassen, sier journalisten.

Drøm

Da Joshua King fikk spørsmål fra TV 2 om hvor nære han var United i vinter slet han med å legge skjul på at det hadde vært en drømmeovergang for ham.

– Hvor nære det var har jeg ikke helt svar på. Jeg må passe på hva jeg sier. Jeg hadde litt tro på at det skulle skje. Og det var litt følsomt for meg med tanke på at jeg flyttet over hit som 16-åring til England for å oppnå drømmen min og ville nå det målet i Manchester United, sa en åpenhjertig King til TV 2.

– Det gikk ikke og da tok jeg et valg og dro. Når man da får høre at du er koblet til United og et bud kommer inn, så kommer de følelsene du hadde som 16-åring tilbake til deg. Men hvorfor det ikke skjedde, har jeg ikke svaret på.

– Jeg er Bournemouth-spiller og trives veldig godt her. Men det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse, jeg skal ikke lyve. Men det skjedde ikke, og jeg kommer til å gi alt for Bournemouth så lenge jeg er i denne klubben.

Tror han havner i en klubb på nedre halvdel

Det er kun under én måned siden Sky Sports skrev at United nok engang var interessert i King, men i mellomtiden har de forlenget lånet til Odion Ighalo.

Marcus Rashford, Odion Ighalo, Anthony Martial og supertalentet Mason Greenwood kjemper alle om en plass fremst på banen hos Ole Gunnar Solskjær.

Mark Ogden tror det er mer sannsynlig at King havner i en klubb på nedre halvdel, dersom han skulle forlate Bournemouth.

– Han blir nok ikke i klubben dersom de rykker ned. Han har ikke vært fantastisk i Premier League, men han har vært god nok til at en klubb på nedre halvdel kan komme til å ta sjansen på ham neste sesong, sier Ogden.

Drømmer om Champions Leauge

28-åringen har kun ett år igjen av kontrakten med Bournemouth, og har tidligere uttalt til TV 2 at han drømmer om å spille Champions League før karrièren ender.

– Jeg har alltid drømt om å spille i en klubb som spiller i Champions League. Om det skjer nå, eller om et år eller to, det vet jeg ikke. Men jeg har alltid drømt om å spille i Champions League. Hvis det ikke skjer med Bournemouth i fremtiden, så har jeg tro på at jeg kommer til å spille i en klubb som er med i Champions League i fremtiden, svarte King, før han understreket:

– Men når det skjer, det vet jeg ikke.