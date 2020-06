Vil gjøre nye tester av kroppsvæske funnet i ferieleiligheten

Det er over 13 år siden Madeleine McCann forsvant fra familiens ferieleilighet i den portugisiske feriebyen Praia da Luz, like før hun fylte fire år.

Saken ble henlagt av portugisisk politi i 2008, etter at de tidligere samme år erklærte foreldrene Kate og Gerry McCann som mistenkte i saken, uten å sikte dem.

Madeleine McCann forsvant da hun var på ferie med familien. Foto: Handout/Metropolitan police/AFP

Foreldrene har ikke gitt opp å finne ut hva som skjedde med datteren, og det har med jevne mellomrom blitt gjort nye etterforskningsskritt.

Etter at det tidligere i juni ble kjent at en 43 år gammel tysk mann etterforskes av Scotland Yard i forbindelse med forsvinningen, har saken nå havnet på dagsorden igjen.

Nye tester

Nå vil tyske etterforskere gjøre nye tester av spytt som ble funnet i ferieleiligheten Madeleine McCann forsvant fra. Det skriver Sky News.

Etter at treåringen forsvant ble det samlet inn og testet flere spyttprøver fra leiligheten. Akkurat hvilket av dem det nå er snakk om, er uklart.

I løpet av de 13 årene som har gått siden spyttprøven ble innhentet fra leiligheten, har etterforskere ikke lykkes i å hente ut noen DNA-profil fra den omtalte spyttprøven.

Tyske myndigheter mener deres rettsmedisinere bør få utføre egne tester fordi de ser på spyttprøven som potensielt viktig bevis. De håper spyttprøven kan matches til den mistenkte mannen.

Ifølge Sky News kan det bli vanskelig for tyske etterforskere å få fingrene i den aktuelle spyttprøven, på grunn av juridiske begrensninger mot å sende beviset.

I tillegg har den tyske påtaleansvarlige, Hans Christian Wolters, kommet med kritiske uttalelser rettet mot portugisisk politi.

Kate og Gerry McCann var en periode mistenkt i forsvinningen til sin egen datter. Foto: Joe Giddens/Pool via AP

Forrige uke uttalte han at de fortsatt mener at Madeleines foreldre er ansvarlige for datterens forsvinning. Portugisisk politi utelukket derimot foreldrene som mistenkte i saken i 2008.

Mistenkt tysker

Den tyske mannen som nå er mistenkt i saken, skal ha bodd på en gård om lag tre kilometer unna Praia de Luz, men skal ha forlatt eiendommen et år før forsvinningen.

Politiet mener likevel at han ble boende i området, og at han befant seg i nærheten da Madeleine forsvant.

Tyskeren ble koblet til Maddie-saken i 2017, da den kontroversielle portugisiske etterforskninggsjefen Goncalo Amaral (60) utpekte ham som hovedmistenkt.

Amaral fortalte i 2017 portugisiske medier at «vesentlig» informasjon om tyskeren hadde dukket opp.

Denne informasjonen skal ifølge Amaral ha vært at tyskeren diskuterte Madeleine-forsvinningen i et nettforum.

Leilighetshotellet som Madeleine McCann forsvant fra i 2007. Foto: Armando Franca/AP Photo

Sitter i fengsel

I 2013 førte en polititabbe til at den tyske mistenkte mannen i et brev ble gjort oppmerksom på at han var tilknyttet saken.

Det føderale kriminalpolitiet (BKA) kontaktet lokalt politi i Brunswick for mer informasjon om mistenkte etter å ha fått et konfidensielt tips i oktober 2013, skriver Der Spiegel i en større sak fredag. Men når personen ble innkalt, sto det spesifisert i brevet at det gjaldt forsvinningen av Madeleine McCann.

Brevet ville gitt den mistenkte mannen mer enn nok tid til å ødelegge beviser. Politiet vil vanligvis samle inn informasjon om en mistenkt person før de tar kontakt. I saken er flere eksperter kritiske til politiets opptreden.

– Dette skulle aldri skjedd og er på ingen måte i tråd med vanlig prosedyre i så sensitive saker, sier en erfaren polititjenesteperson i saken.

Mannen sitter nå i fengsel i Tyskland, hvor han soner for flere andre forhold.