Ari Behns bror: – Sønnen min heter Mikael, oppkalt etter Ari

Forfatter og billedkunstner Ari Behn hedres med en utstilling på Galleri Varden på Jeløya. Her er flere av hans maleri utstilt, samt flere verk laget av hans venner.

Behns søsken, Espen Mathias Behn og Anja Bjørshol, har vært med på å planlegge utstillingen for å hedre sin egen bror.

– Dette er en festutstilling som hedrer Ari, sier søster Bjørshol.

En viktig prosess

Utstillingen innebærer også verk som aldri før har blitt vist. Blant annet verket som går under navnet «Pool», eller «Medusa» som det også kalles. Det var et bilde Ari Behn likte godt selv.

Galleriet holder åpent de neste to helgene, og det har vært et viktig og betydningsfullt arbeid å jobbe med for Espen Behn og Anja Bjørshol.

– Det er en prosess som har vært veldig viktig for oss, nettopp fordi det holder oss i hevd med at han har en tilstedeværelse, sier Bjørshol.

Søsteren forteller at Ari Behn hadde en unik tilstedeværelse og brakte familien sammen.

– Det å kunne gjøre det samme nå med kunsten hans, betyr enormt mye. Jeg er takknemlig for at vi får gjøre det sammen, forklarer hun.

Det var en tung beskjed å få om at broren deres var borte, derfor er det ekstra fint at han lever videre gjennom sine malerier og tekster.



– Det var et enormt sjokk. Det har vel egentlig ikke gått helt opp for meg enda, forteller hun.



– Det er et bunnløst savn, og en kjempedyp sorg som ikke går vekk, sier Espen Behn.

Han synes det føles godt å jobbe videre med arbeidene hans, og se tingene han har laget.



– Vi har gått gjennom gamle brev han har skrevet, og det lyser jo opp litt da, legger han til.

«POOL/MEDUSA»: Espen Mathias Behn og Anja Bjørshol diskuterer maleriet til Ari Behn som aldri har blitt stilt ut før. Foto: Mariann Habbestad

Oppkalt etter sin onkel

Espen Behn har fått kjenne på kontrastene i livet med Aris død i desember, og det at han for fire uker siden ble han pappa for andre gang til en sønn.

– Det føles veldig fint. Vi er veldig glade, stolte og fornøyde med vårt nye barn som heter Mikael. Han er oppkalt etter Ari, forteller Espen Behn.

For sønnen hans har fått Aris mellomnavn som nettopp er Mikael.

– Mikael skal få høre mye om onkelen sin selv om han ikke får møtt han. Det blir bra, smiler han.

Ute i hagen står det flere hvite kaniner plassert på gresset som Espen Behn har laget - inspirert av alle kaninene som går igjen i Aris bilder.

– De er fra «Alice in Wonderland» og «follow the white rabbit» , forklarer han.

– Det har føltes veldig fint å lage disse kaninene ut fra Ari sitt utrykk, og sitte time etter time i garasjen og grave ut, forteller Espen Behn.

Norges påfugl

Tidligere denne uken var også Märtha Louise og barna, Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica, innom galleriet for å se utstillingen av Behns verk.

Da fikk Maud Angelica en helt spesiell oppgave. Hun har laget et pregstempel som er stemplet på maleriene for å bevise at de er ekte.

Stempelet er figurert med en rev som har en påfuglfjær i munnen. Reven var Ari Behns yndlingsdyr og han ble ofte omtalt som en påfugl av mediene.

– Hun (Maud Angelica) opplever at dette er veldig beskrivende for hennes far, forteller Anja Bjørshol.