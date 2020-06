Odd nekter å slippe Børven før erstatter er klar

Med hjemmetap mot nedrykkstippede Sandefjord fikk Odd en blytung start på sesongen.

Allerede før kampen visste trener Jan Frode Nornes at Torgeir Børven hadde takket ja til Rosenborg, uten at det påvirket laguttaket. Børven startet, spilte hele kampen og reduserte til 1-2 på et straffespark på overtid.

Nornes vil ikke nøle med å gi Børven fornyet tillit i bortekampen mot Strømsgodset til helga.

– Jeg har snakket med Torgeir om dette. Han er ekstremt profesjonell og vil yte maks så lenge han spiller i Odd. Det gjør han hver eneste dag på trening. Mot Strømsgodset vil jeg ta ut de 11 jeg mener er best rustet til å vinne kampen, og da er Børven høyaktuell, sier Odd-treneren.

– Kan ikke sitte igjen med svarteper

Han sier det ikke har skjedd noe nytt i løpet av torsdagen med tanke på å la Børven dra til Trondheim før kontrakten utløper.

Og så lenge Odd ikke har fått inn en erstatter, tar ikke Nornes sjansen på å stå igjen med Tobias Lauritzen som eneste spissalternativ.

– Tobias gjorde et kjempeinnhopp mot Sandefjord, og puster Børven i nakken. Med det tette kampprogrammet framover vil mange få mye spilletid. Vi må ha to spisser tilgjengelig. Så Børven går ikke før vi har fått inn en erstatter. Vi kan ikke sitte igjen med svarteper, men det jobbes med saken, sier Nornes.

Etter tapet mot Sandefjord påpekte han at Børven hadde misbrukt et par sjanser han vanligvis setter, men han er ikke redd for at fjorårets toppscorer i Eliteserien kan miste fokus og offervilje når han allerede har en ny arbeidsgiver klar.

– Jeg har kjent Torgeir siden 2008, da han ble hentet opp fra rekruttlaget. Som spiller og menneske er han hel ved. Torgeir er Norges beste spiss, og det eneste han tenker på, er å score mål. I tillegg er han sinnssykt god i presspillet.

– Det var en solid hyllest til en spiller på utgående kontrakt?

– Jeg ser ham daglig på treningsfeltet. Det er trist og leit at han forsvinner, men jeg respekterer valget.

Penger ikke nok

Både Varden og Adresseavisen meldte i går at en aktuell løsning for at Børven kan dra til Rosenborg umiddelbart, er at RBK-spiss Erik Botheim går motsatt vei på lån.

Nornes sier han ikke har snakket med Botheim.

– Hva hvis Rosenborg frister med en solid sum penger for at dere slipper Børven nå, selv om dere ikke får inn en erstatter umiddelbart?

– Jeg har en sterk stemme i den saken, som hovedansvarlig for A-lagets prestasjoner. Og jeg må ha garantier for at vi får en spiller inn før Torgeir går ut. Det er ikke sånn at vi er happy hvis vi får penger nå, men ingen erstatter, sier Nornes.

Som går langt i å garantere at Børven starter igjen mot Strømsgodset på søndag - om ikke en erstatter er på plass til da.

– Torgeir er klar for Rosenborg, men jeg må tenke på hva som er best for klubben min. Og det er ikke at Torgeir sitter på benken eller tribunen, svarer han.