Riksrevisjonen undersøker statens opptreden som eier i Equinor

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan staten har opptrådt som eier i Equinor, som har tapt over 200 milliarder kroner i USA, skriver Dagens Næringsliv.

Riksrevisjonen skal undersøke utenlandsinvesteringene til Equinor etter at selskapet har tapt over 200 milliarder kroner i USA, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge DN skal Riksrevisjonen undersøke hvordan staten har opptrådt som eier.

– Vi hadde en tilsvarende undersøkelse i 2011, hvor vi skrev at det var viktig at Olje- og energidepartementet fulgte nøye med på utenlandsinvesteringene i daværende Statoil. Da saken ble behandlet i Stortinget, sa både Stortinget og Olje- og energidepartementet at de skulle gjøre dette. Nå vil vi gjerne se hva som har skjedd i mellomtiden, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har allerede innført nye rutiner for å følge bedre med på Equinors utenlandsdrift, spesielt regnskapstallene fra virksomheten i USA.



Hun ber selskapet – der staten eier 67 prosent av aksjene – gjøre sitt ytterste for å hindre at slike situasjoner oppstår i framtida.

Bru har også bedt Stortingets presidentskap om å få redegjøre om saken.

(NTB)