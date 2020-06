Stortalentet utskrevet fra sykehus etter skrekkepisoden

Se den voldsomme kollisjonen i videovinduet øverst.

Citys seier ble overskygget av episoden der Garcia gikk brutalt i bakken etter en voldsom kollisjon med egen målvakt.

19-åringen fra Spania lå livløs på banen etter sammenstøtet med brasilianske Ederson i det 80. minutt. Begge løp mot ballen, uten å se den andre.

Garcia ble behandlet på banen i mange minutter, før han ble fraktet ut på båre, med oksygenmaske og nakkekrage på. Torsdag kom det imidlertid svært oppmuntrende meldinger fra City-leiren.

– Han er OK. Han trenger bare noen dagers hvile, men han kommer til å bli bra, skrev forsvarskollega Aymeric Laporte på Twitter.

Ville si unnskyld

Samtidig publiserte keeper Ederson et bilde på sin Instagram-konto der han sitter sammen med Garcia på det som tilsynelatende er Citys treningsanlegg.

«Frisk og tilbake», skrev sisteskansen en tekst som ledsaget bildet.

Etter onsdagens kamp sendte brasilianeren en hilsen til Garcia samme sted.

«Garcia, etter en skummel episode, håper jeg å se deg i morgen for å si unnskyld, skrev City-keeperen.

Manager Pep Guardiola opplyste på Manchester Citys hjemmesider natt til torsdag at Garcia var påført en hodeskade, og at han trolig måtte tilbringe en eller to netter på sykehuset.

Bekymret manager

Ifølge Guardiola kom unggutten til bevissthet før han forlot Etihad Stadium og ble fraktet til sykehuset for å få flere tester gjennomført.

Totalt ble det lagt til 11 minutter i kampen som følge av skaden.

– Vi er selvsagt litt bekymret. Han er bevisst, men han skal gjennom tester på sykehus, for et spark mot hodet er alltid veldig farlig, sa Guardiola til egen klubbs nettsider.

– Jeg er helt sikker på at vi skal gjøre alt for at Eric skal føle seg bra. Etter det som skjedde her, blir han nok på sykehus i én eller to netter, fortsatte spanjolen.

Manchester City vant kampen 3–0.

