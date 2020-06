BMW M5 har helt siden debuten i 1984 vært regnet som en av de aller heftigste bilene i klassen.

Siste generasjon ble lansert for tre år siden, og nå finpusses flaggskipet – i form av en ny faceliftet versjon.

Hjertet i nye BMW M5 er den velkjente og turtallsvillige 4,4 liter store V8-motoren som byr på 600 hk i standardversjon og 625 hk om man vil ha «det lille ekstra» og krysser av for «Competition» når bilen bestilles.

Begge modellene byr på et dreiemoment på 750 Nm.

0-100 på 3,3 sekunder

Kreftene fordeles gjennom automatgirkassen M Steptronic og M xDrive firehjulsdriftssystemet som kombinerer sportsligheten og presisjonen fra bakhjulsdrift med det maksimale grepet firehjulsdrift gir. Systemet kan konfigureres ut fra individuelle behov.

Dermed kan puristene fortsatt nyte egenskapene til den klassiske bakhjulsdriften ved å enkelt deaktivere firehjulsdriften. Den aktive M-differensialen fordeler kreftene mellom bakhjulene i typisk BMW M-stil.

En «standrad» M5, om vi kan kalle den det, gjør unna 0-100 km/t på 3,4 sekunder, mens nye M5 Competition gjør samme øvelsen på 3,3 sekunder.

0-200 km/t går unna på henholdsvis 11,1 og 10,8 sekunder. Toppfarten nås ved 305 km/t om ønskelig.

Akkurat som Mercedes lover med nye E63, sier også BMW at komforten er løftet i nye M5.

Nytt ansikt

Nye BMW M5 skiller seg ut med en finpusset eksteriørdesign med skarpere linjer. Frontlyktene har blitt smalere og de nye L-formede kjørelysene gir bilen ny karakter.

De store luftinntakene i frontspoileren har blitt mer markante og den velkjente nyregrillen er også tilpasset det nye uttrykket.

Sett bakfra kjennetegnes bilen av nye, mørktonede baklykter med nye linjer, ny støtfanger og ny diffusor.

Nye BMW M5 Competition er spekket med eksteriørdetaljer i høyglanset sort materiale. Det lille «Competition»-emblemet under M5-logoen på bagasjelokket er den lille prikken over i-en.

BMW gjør fortsatt ingen store grep på interiørene sine.

Fra 1,64 millioner kroner

På innsiden ses endringene først og fremst på infotainmentskjermen som nå er på 12,3" og det nye betjeningselementet rundt girspaken. Med de nye knappene «Setup» og «M Mode» kan føreren i enda større grad endre på bilens innstillinger og kjøreprogrammer etter eget ønske. Som på BMW M8, kan man eksempelvis nå stille inn oppsettet for bremsene mellom de ulike kjøreprogrammene.

8 sylindre som tvangsfores med luft. Slikt blir det voldsomme krefter av...

Nye M5 har også fått et nytt oppsett på dempere og et finjustert chassis. Med BMW M5 Competition får man også et eget sportsunderstell (7 mm lavere), samt modifiserte motorfester og andre tekniske løsninger som spisser kjøreegenskapene ytterligere.

Lydbildet i BMW M5 Competition er også mer distinktivt.

BMW lover dessuten at nykommeren skal by på enda mer komfort, sport og individualisering – både til hverdag og fest.

Produksjonen starter i sommer og prisen begynner på solide 1.641.200 kroner.

Stort heftigere enn dette blir det ikke – i alle fall ikke dersom du ønsker sedan fra BMW.

Se alle bildene av oppdaterte M5 her:

