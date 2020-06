To Jakten-friere har funnet kjærligheten

I 2019-sesongen av Jakten på kjærligheten var Ida Eriksmoen (27) en av frierne til bonden Andreas Bolset, mens Jørgen Bekken (29) var en av frierne til bonden Inger Lund.

Ingen av dem endte opp med Jakten-bøndene, men nå viser det seg at datingprogrammet hjalp dem med å finne kjærligheten likevel.

Frierne Eriksmoen og Bekken er nå blitt et kjærestepar.

– Vi har det veldig fint sammen, sier Eriksmoen på telefon til TV 2.

Flyttet inn

Paret møtte hverandre for første gang under innspillingen av Jakten-speeddatene i fjor sommer.

– Da konsentrerte vi oss om hver vår bonde, så det ble ikke noe mer oppmerksomhet da. Men så møttes vi på nytt i januar, på en fest med flere av Jakten-frierne. Der fant vi tonen, forteller Eriksmoen.

De holdt kontakten etter nyttårsfesten, og da korona-viruset stengte ned nesten hele Norge, flyttet Eriksmoen like godt til Bekkens hjemsted Nord-Odal.

– Da fikk vi tilbrakt mye tid sammen og ble godt kjent på kort tid. Etter hvert ble vi kjærester, sier hun.

Eriksmoen, som kommer fra Oslo, har nå fått seg jobb som miljøterapeut i Nord-Odal.

– Takk til Jakten-bøndene

Den tidligere Jakten-frieren forteller at det var flere ting ved Bekken som hun falt for.

– Han har en veldig sjarmerende utstråling, også er han snill og genuin, sier Eriksmoen.

Det ferske kjæresteparet er takknemlige for at de fant hverandre gjennom Jakten på kjærligheten.

– Det er takket være Inger og Andreas at vi har funnet hverandre. Vi hadde ikke møttes om det ikke var for dem. Så de skal ha en takk for at de valgte ut våre brev og ikke valgte oss til slutt, sier hun og ler.

Kan vinne Gullruten

Fjorårets sesong av Jakten på kjærligheten kan vinne to Gullruten-priser ved TV-prisutdelingen fredag kveld. Programmet er nominert til beste reality, og bonden Andreas Bolset kan bli kåret til årets deltaker.

Av fjorårets Jakten-par er det kun Bolset og Cathrine Holager som fortsatt er kjærester. De ble samboere på hans gård i Jølster etter innspillingen.

TV 2 er nå i gang med innspillingen av en ny Jakten-sesong, som kommer på TV i løpet av 2020.