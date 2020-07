Paret opplevde marerittet – vurderer å saksøke Airbnb

Dersom du skal leie ut boligen din mens du er bortreist i sommer, bør du være klar over at det finnes en risiko. Petter og Tina fikk oppleve hvor galt det kan gå.

De fleste nordmenn tilbrakte uvanlig mye tid innenfor boligens fire vegger i månedene med strenge koronarestriksjoner. Derfor er det ikke rart om mange har kjent seg ekstra reiselystne i sommer.

Dersom du skal ut og reise i ferien, enten det er til utlandet eller en tur for å oppleve andre deler av Norge, kan det være mye penger å tjene på å leie ut boligen din mens du er borte.

– Vi antar at flere sjekker ut muligheten for å leie ut boligen sin for å spe på inntektene i sommermånedene hvis man selv er borte, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne.

Kokain og kondomer

Petter Nøtnes (37) og Tina Melhus (35) leide ut Oslo-leiligheten sin flere ganger, før de plutselig opplevde marerittet som utleiere. Nettavisen skrev i fjor sommer om hvordan paret kom hjem til at leietakere hadde ramponert leiligheten deres.

– De hadde ødelagt gulv, vegger og tak, og vi fant rundt 15 snorterør til kokain. Det var kondomer overalt, og de hadde knust glass, tallerkener, en vase og et vindu, forteller Nøtnes til TV 2.

Paret hadde reist til Arendal i sankthanshelgen, da de fikk klager fra naboene i Oslo om bråk fra de som leide leiligheten. Søndag formiddag satte Nøtnes seg på bussen til Oslo.

– Vi hadde satt klare begrensninger om at det maksimalt skulle være fire personer i leiligheten, men etter at de hadde invitert gjennom sosiale medier hadde det vært 30-40 mennesker der. Da jeg kom frem sammen med en kompis, var døra til leiligheten åpen. De hadde gått med stiletthæler og lagd tusenvis av merker i gulvet, og vi fant både kokain og marihuana. På rommet til sønnen vår fant vi flere kondomer, forteller han.

MERKER: Det var merker etter stiletthæler overalt på gulvet. Foto: Privat

Går mot rettssak

Paret politianmeldte leietakerne, men saken ble henlagt. De tok kontakt med Airbnb for å få erstatning for alle skadene i leiligheten, men det skulle vise seg å ikke bli enkelt.

– Vi ender antageligvis opp i rettssak med Airbnb. De nekter å gjøre opp for seg. Vi har virkelig forsøkt å komme dem i møte, men de vil ikke tilby nok til å dekke utgifter til materialer engang, sier Nøtnes.

Paret, som fikk en uavhengig takstmann til å vurdere kostnaden av skadene, ønsker minst 300.000 kroner fra Airbnb. Etter flere runder frem og tilbake, sier Nøtnes at det beste tilbudet de har fått er på 140.000 kroner.

– Det finnes ikke edruelig i det hele tatt. De vil for eksempel gi oss 17.000 kroner for å fikse veggene, men regningen der kom på 87.000 kroner. De tilbyr oss 750 kroner for en grill til 8000 som ble ødelagt.

MÅ FIKSES: Slik så den ene veggen ut etter den ville festen. Foto: Privat

«Normal slitasje»

Airbnb har en vertsgaranti som skal hjelpe utleiere i slike situasjoner. På sine nettsider skriver de følgende:

«Hvis en gjest forårsaker skade på stedet ditt eller eiendelene dine i løpet av et opphold og ikke refunderer deg, kan du få opptil én million USD i beskyttelse mot eiendomsskade.

Airbnbs vertsgaranti kan beskytte skade på stedet ditt forårsaket av gjester, skade på eiendeler forårsaket av gjester og skade forårsaket av en gjests servicedyr.

Airbnbs vertsgaranti beskytter ikke tyveri av kontanter og verdipapirer (f.eks. obligasjoner og aksjebrev), skade som følge av normal slitasje, personskade eller materiell skade som rammer gjester eller andre».

KOKAIN: Petter og Tina fant rester av kokain på gulvet. Foto: Privat

– Airbnb skriver tydelig at de har en garanti som skal sørge for fullt oppgjør. Likevel vil de kutte på alt, og argumenterer hele tiden for at ting er ødelagt av normal slitasje, sier Nøtnes.

– Å dekke utgifter til hotell mens vi fikset leiligheten var helt utenkelig for Airbnb, da måtte vi i stedet flytte til mine foreldre. Jeg synes det er betenkelig fra et så stort selskap, fortsetter han.

Advarer

Paret er langt fra imponert over hvordan Airbnb har håndtert saken. Nøtnes forteller om svært korte tidsfrister for å sende inn dokumentasjon og lite respons om man sender inn alt de etterspør.

– Prosessen etter det som skjedde var ekstremt uryddig. De lytter ikke til hva du sier. Nå har vi hyret inn advokat, og det kommer nok til å ende i rettssak, sier Nøtnes, som sier saken nærmest har blitt en prinsippsak om rettferdighet.

KONDOMER: Paret fant kondomer i serviett-esken. Foto: Privat

– Det handler også om sikkerheten til de som kommer til å oppleve noe lignende senere. Vi tar saken til retten for å bedre rettighetene til de som kommer etter oss, sier han.

Til andre som vurderer å leie ut boligen sin, vil han advare sterkt mot å leie ut til noen som bor i samme by som deg.

– Jeg ville heller ikke leid ut til folk uten reviews på utleie-nettsiden. Det handler om sunn skepsis, sier Nøtnes.

Svaret fra Airbnb

Paret kommer aldri igjen til å leie ut sin egen bolig, i hvert fall ikke mens de selv er borte.

– Hvis du bor i boligen selv mens du leier ut, er det uproblematisk. Men du bør uansett ikke være så langt unna, og allier deg gjerne med naboer. Du må også vite at det alltid er en risiko å leie ut, og skulle noe skje, er det ikke sikkert du får riktig erstatning.

Airbnb skriver følgende i en e-post til TV 2:

«Tillit er Airbnbs fundament, og hovedprioriteten er tryggheten til vårt fellesskap. Vi investerer stort i tiltak for å bygge denne tilliten, som innebærer utrulling av nye gjestestandarder og manuell vurdering av reservasjoner med høy risiko.

Vi har nulltoleranse for dårlig oppførsel og tar affære når vi gjøres kjent med saker, inkludert fjerning av brukere fra plattformen. Over 750 millioner gjester har reist gjennom Airbnb, og med over to millioner overnattinger hver natt, er dårlige opplevelser sjeldne».

Angående Petter og Tinas sak, skriver selskapet at de jobber med å tilby hjelp under vertsgarantien.

«Vi ble skuffet over å høre om denne hendelsen da det skjedde. Vi fjernet gjesten fra vår plattform, og jobber videre med å tilby hjelp til verten under vår vertsgaranti», skriver Airbnb.

Nye regler

Husleie.no tilbyr hjelp til de som ønsker å leie ut over lengre perioder. Jurist Karen Mellbye i Husleie.no driver mest med rådgivning knyttet til langtidsutleie, men har tips som også kan være nyttig for de som vurderer å leie ut noen dager eller uker i sommer.

– Du må være klar over reglene som gjelder for utleie der du bor. Sjekk om det er noe i lovverket eller i vedtektene der du bor som omfatter deg. Vær også obs på at det kom nye regler for borettslag og sameier i år, sier Mellbye.

GIR RÅD: Jurist i Husleie.no, Karen Mellbye. Foto: Husleie.no

Med de nye endringene i eierseksjonsloven i 2020 ble korttidsutleie av sameie-boliger begrenset til 90 dager per år. Korttidsutleie defineres som maksimalt 30 dager av gangen.

For borettslag kom en lovendring som gjorde det mulig å leie ut inntil 30 dager uten samtykke. Tidligere var dette ikke lov uten samtykke fra styret.

Alltid en risiko

Et viktig råd for langtidsutleie er å undersøke potensielle leietakere grundig. Mellbye minner om at du for eksempel kan gjennomføre en kredittsjekk av vedkommende, slik at du unngår å leie ut til noen med betalingsanmerkninger.

Dette er ikke like aktuelt for korttidsutleie, men det er likevel lurt å gjøre noen undersøkelser om den eller de som skal bo hos deg.

– Du bør ikke bare stole på førsteinntrykket. Det er lett å tenke at «alle vasker vel etter seg», men sånn er det ikke alltid. Vær tydelig på hva du forventer av leietakeren og hvordan boligen skal tilbakeleveres, sier Mellbye.

Juristen understreker at det alltid er en risiko ved å leie ut til andre.

– Kanskje ødelegger de noe eller betaler ikke husleie. Du er nødt til å ta en risikovurdering om dette er mennesker du stoler på og vil gi tilgang til din bolig, sier Mellbye.

Skatt

Carsten Pihl i Huseierne sier det alltid er viktig med skriftlig kontrakt, slik at du har dokumentert utleieforholdet. Uansett hvilken utleietjeneste du bruker, er det viktig at du sjekker at du har forsikring for utleie.

– Enten om den er inkludert i forsikringen du har på bolig og innbo, eller om du tegner en egen forsikring. Noen av utleietjenestene har dette innebygget som en del av tjenesten, sier Pihl.

Sørg for at boligen har røykvarslere og brannslukningsutstyr, og rydd vekk verdisaker før leietakerne tar over.

Forbruker og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

– Vi anbefaler at sølvtøy, bunadssølv og lignende er ryddet unna. Det kan låses inn på et eget rom eller være på oppbevaring hos familiemedlemmer.

- Hvordan vet man hvilken pris man skal kreve for utleie?

– Pris vil være avhengig av hva som er prisen i området der du skal leie ut. Sjekk ulike utleietjenester for å se hvor prisnivået ligger i det området der du bor, sier Pihl.

Husk at utleie fra korttidsutleie kan gi skatt. Regelen er at du kan leie ut skattefritt for 10.000 kroner, før du må skatte av 85 prosent av inntektene som er over 10.000.

– Denne skatten skal ikke betales før neste vår, når skattemeldingen kommer. Så husk å sette av penger til å kunne betale skatten.