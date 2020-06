Reagerer etter overvåkningssjokk om bompengebrikken

Politikeren mener det er galskap at man kan overvåkes via bompengebrikken, og forventer at det gjøres endringer i systemet som skal sikre personvernet.

Tidligere denne uken skrev TV 2 at dersom noen kjenner til registreringsnummeret på bilen din, kan de bestille bompengebrikke og overvåke dine bompasseringer, uten at du får vite noe.

Administrerende direktør i NAF, Stig Skjøstad, reagerte, og sa til TV 2 at dette systemet må ryddes opp i.

– Jeg er sjokkert. Dette er et offentlig system, og de fremfor alle bør følge personvernet. Dette må ryddes opp i, og det raskt, sa han.

Skjøstad mener det må finnes løsninger som gjør overvåkning gjennom bompengebrikken umulig.

– Det er graverende at det er slik.

– Alvorlig sikkerhetshull

Også Bård Hoksrud (Frp) reagerer. Han er første nestleder for transport- og kommunikasjonskomite.

Han forteller at avsløringene nok en gang viser at systemene svikter når det gjelder den enkeltes personvern.

– Jeg mener disse avsløringene er svært alvorlige og forventer at statsråden rydder opp og sørger for å få dette på stell, sier han til TV 2.

Han har selv vært kritisk til å installere bompengebrikke i bilen tidligere, men gjorde dette i 2019. Han var skeptisk på bakgrunn av hvorvidt personvernet var ivaretatt på en god nok måte.

– Alle forsikret om at dette var trygt og personvernet var ivaretatt på en trygg og god måte. Men avsløringene som nå er kommet frem viste at det jeg både tok opp og var bekymret for, viste seg å slå til for fullt. Dette viser med all tydelighet at man må være kritisk til myndighetens håndtering av den enkeltes personvern. Jeg forventer derfor nå at dette ryddes opp i, sier han.

– Denne type opplysninger kan lett misbrukes både av kriminelle og andre med onde hensikter. Det er svært bekymringsfullt at det ikke er tatt grep for å tette dette hullet, noe Vegdirektoratet innrømmer overfor bladet Motor.

Sendt inn spørsmål til statsråden

Og i den forbindelse har Hoksrud sendt inn et lengre spørsmål til statsråd Knut Arild Hareide (KrF).

Der stiller han spørsmål om man når man kan sørge for å få på plass et system som sikrer at det er rettmessig person som får bompengebrikken, og at uvedkommende ikke kan utnytte systemet og innhente opplysninger uten bileiers kjennskap.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Hareide.