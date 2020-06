Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

SISTE: Jensens forsvarer John Christian Elden bekrefter til TV 2 at han er pågrepet.

Pågripelsen skjedde i rettsalen under den første pausen.

– Han er skuffet og misfornøyd over dommen. Jensen mener også at det ikke finnes bevis for at han har smuglet narkotika. Nå må vi høre hele dommen, før vi finner ut om det er mulig å anke, sier Elden.

Borgarting lagmannsrett mener at Eirik Jensen (62) har vært en korrupt politimann som har hjulpet narkobaron Gjermund Cappelen med å smugle hasj inn til Norge.

For det er han dømt til fengsel i 21 år. Eirik Jensen fikk dommen opplest fredag morgen. Dommen var enstemmig.

Jensen har hele veien nektet straffskyld, og han var tydelig preget da dommeren leste opp dommen. Han støttet seg til pulten, og ristet gjentakende på hodet.

Jensen får inndratt drøyt 1,4 millioner kroner, som retten mener han har mottatt fra Cappelen.

Fikk strafferabatt

Den tidligere politilederen kan anke saken til Høyesterett, men ikke over skyldspørsmålet.

Medtiltalte Gjermund Cappelen er dømt til fengsel i 13 år. Han har allerede sonet snart syv år i varetekt, noe som betyr at han kan være en fri mann om kort tid dersom han løslates etter to tredeler av soning.

Aktors påstand var fengsel i 21 og 14 år for henholdsvis Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Den tidligere polititoppen sto tiltalt for grov korrupsjon og for å ha hjulpet Cappelen med å smugle 13,9 tonn hasj til Norge. I Oslo tingrett i 2017 ble Jensen dømt til fengsel i 21 år. Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

I lagmannsretten ble Jensen frifunnet for medvirkning til innførsel av hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon. Juryens kjennelse ble satt til side av fagdommerne, og dermed ble ankesaken behandlet på nytt.

Slik forklarte Jensen seg

Under opplesingen av dommen kom det frem at Eirik Jensen var med å rekruttere Gjermund Cappelen som informant for politiet allerede i 1993. Jensen har brukt mye tid på å følge opp Cappelen, og han var et viktig verktøy for politiet.

Til slutt ble Cappelens eget narkotikaproblem så stort, at han ikke lenger kunne brukes som informant. Jensen fortsatte derimot å holde kontakten med Cappelen, fordi han følte at han hadde et ansvar for hans velferd.

I dommen blir det også kjent Jensen har arbeidet på en utradisjonell måte, men at dette ble gjort for å oppnå politifaglig resultat.

– Arbeidet ga gode resultat, men mange i politiet mislikte arbeidsmetodene og stilen hans, sa lagdommer Halvard Leirvik.

Jensen sin forklaring om kontakten med Cappelen er at han ga informasjon om hasjsalg på gata i Oslo. Jensen forsto at Cappelen hadde gode kontakter i Nederland, og han ga viktig informasjon om metoder og innføring av hasj til Norge.

DØMT: Den tidligere politilederen fikk fredag lovens strengeste straff. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dette er, ifølge Jensen, årsaken til at det ikke ligger mye informasjon knyttet til Cappelen i systemet til politiet.

Knusende dom

Jensen har også forklart at det er grunnen til at de brukte koder da de snakket med hverandre. Ifølge Jensen var det ikke noe spesielt med kontakten med Cappelen, men at dette gjaldt generelt i kontakt med kriminelle.

Dommen er derimot knusende. Lagmannsretten mener det er grunnlag til å se fullstendig bort fra forklaringen til Jensen.

– Lagmannsretten ser fullstendig bort fra at kontakten med Cappelen var av politifaglig karakter. Det samme gjelder forklaringen om at han ikke har mottatt penger og ytelser fra Cappelen, sa fagdommer Mette D. Trovik.

Slik ble saken rullet opp

Bakgrunnen for en av de mest omfattende rettsrundene i norsk historie er som følger:

Gjermund Cappelen ble pågrepet hjemme i Bærum sent på kvelden den 19. desember 2013. Han ble avhørt av Asker og Bærum politidistrikt allerede neste dag.

Hasjbaronen ba tidlig om å få snakke med det han kalte sin kildefører i Oslo-politiet, Eirik Jensen. Det fikk han ikke lov til. Den storkriminelle familiefaren visste ikke at etterforskerne som tok ham, lenge hadde mistenkt at det var noe som ikke stemte med deres kollega Eirik Jensen.

Ukene i varetekt var tøffe for Bærums-mannen. Han var både sliten og frustrert etter å ha gått rundt i cella og tenkt på seg selv, kona og barna.

«Ila-samtalene»

Den 7. januar 2014 dukket to politimenn opp i Ila fengsel. De ville ta en uformell prat, siden Gjermund Cappelen lenge hadde bedt om å få snakke med politiet. Narkosmugleren visste ikke at samtalen ble tatt opp.

– Du kan ringe til min kildefører i Oslo. Han vil si at jeg er «Norges beste kilde noensinne», hører vi Gjermund Cappelen si i opptaket.

– Vi er ute etter noe litt annet. Vi tror du vet hva det er. Du har aldri blitt tatt før nå. Jeg lurer på hvorfor ikke, svarte politimannen.

Hasjbaronen forstår raskt hvem politiet vil ha informasjon om. Han svarer at han sitter på en bombe og må ha mye i retur for seg og sine hvis han skal snakke om «ham».

I den påfølgende samtalen med politiet fortalte Cappelen om et påstått samarbeid med Eirik Jensen siden tidlig 90-tallet.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan en dyp mistillit mellom politiet og Asker og Bærum og Oslo-politiet kan ha ført til at det tok nesten 20 år før Cappelen ble tatt.

Penger og blomsterspråk

Hasjbaronen har snakket Eirik Jensen inn i den svært alvorlige saken.

Blant de øvrige bevisene i saken finnes rundt 1000 SMSer mellom Jensen og Cappelen. Flere av disse er skrevet på det såkalte «blomsterspråket».

Påtalemyndigheten mener også å kunne føre bevis for at Jensen har fått kontanter, klokker og oppussingstjenester for minst 2,1 millioner kroner.

Eirik Jensen har hele tiden bedyret sin uskyld.