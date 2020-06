Jarle mistet all sikt da han og kona styrtet i døden

Jarle Hegerland og kona Ann-Cathrin Losvik (48) omkom i helikopterulykken på Røldalsfjellet 17. februar i fjor.

Nå er havarikommisjonens rapport etter ulykken klar.

Klokken 21.53 søndag 17. februar i fjor fikk Hovedredningssentralen i Sør-Norge melding fra politiet om at et helikopter med to personer ombord, på vei fra Røldal skisenter til Karmøy, var savnet.

Funnet i bratt fjellside

Helikopteret, av typen Robinson 44, lettet klokken 14.30.

Det var venner og familie av de to om bord som kontaktet politiet.

Det ble satt i gang en stor redningsaksjon.

Klokken 03.08, natt til mandag 18. februar, ble helikopteret funnet like nord for Røldal skisenter.

De to om bord, ekteparet Jarle Hegerland og Ann-Cathrin Losvik fra Avaldsnes på Karmøy i Rogaland, omkom i ulykken.

Ulykken ble filmet

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gransket ulykken og kom torsdag med en rapport.

De har ikke avdekket feil eller mangler ved helikopteret, som kan ha hatt innvirkning på hendelsesforløpet.

I rapporten står det at det var montert et videokamera inne i helikopteret, som dokumenterte hele flygingen.

Videoen viser at værforholdene i det aktuelle området ikke var egnet for flyging.

Helikopteret havarerte etter å ha fløyet 84 sekunder uten at kameraet oppfanget visuelle referanser utenfor cockpit.

– Videoen viser at helikopteret kort tid etter avgang fløy inn i et område med lave skyer og dårlig sikt. Etter hvert snudde fartøysjefen, men de visuelle referansene forsvant helt og helikopteret kom ut av kontroll, står det å lese i rapporten.

– Uerfaren pilot

Fem minutter etter avgang havarerte helikopteret i en bratt fjellside, og de to om bord omkom umiddelbart.

Rapporten konkluderer med at piloten var uerfaren.

Han hadde bare totalt fløyet 77 timer, hvorav 60 timer ved en helikopterskole i USA.

– Fartøysjefen var uerfaren. Flygeropplæringen i Florida foregikk under forhold som er svært forskjellige fra de forholdene som kan møtes under flyging i fjellet vinterstid i Norge, står det i rapporten.

Havarikommisjonen mener at piloten ikke hadde de nødvendige forutsetninger til å vurdere og håndtere de farene som de kunne møte på returen til Karmøy.

– Mye kan tyde på at forberedelsene til den aktuelle flygingen i stor grad var basert på et «prøve og se om det går»-prinsipp, og at den alternative planen var sette seg dersom været ble for dårlig, står det i rapporten.