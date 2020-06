Koronaregler skaper trøbbel for sexklubb

Swingersklubben på Sem i Tønsberg har i likhet med andre bedrifter hatt noen tøffe måneder som følge av koronakrisen.

Fra å ha opp til 50 påmeldte på en kveld, ifølge deres nettsider, har de innført et tak på 20.

I tillegg følger de myndighetenes råd om en meter avstand mellom kundene.

Det betyr at man ikke kan ha sex med fremmende, som er en av mange årsakene til at folk besøker klubben. Det betyr færre kunder.

– Vi har har færre påmeldte nå som vi har restriksjonene. Vi får nesten daglig henvendelser om når vi skal åpne på vanlig måte, så det er helt tydelig at interessen og behovet er tilbake til det vanlige, sier eieren av klubben til TV 2.

Eieren ønsker å være anonym av hensynet til familien. TV 2 kjenner hans identitet.

Se og bli sett

Brudd på sexregelen vil føre til utkastelse og inndragelse av medlemskap på klubben, skriver de på sine nettsider.

– Vi ser i andre fora at folk begynner å treffes ganske mye i private settinger. Det er ikke noe vi får styrt over, men vi tenker at vår klubb er delt i to. Det ene er den sosiale biten, hvor man blir kjent med andre med samme interesse, og det andre er å se og bli sett, som mange finner en tenning i, sier eieren av klubben.

Han sier pågangen har siden de åpnet igjen i slutten av mai vært middels, men noen helger har det vært fullt.

Ifølge eieren ble sexklubben godt tatt imot da den åpnet i fjor.

Smitter ikke via sex

Oslo universitetssykehus skriver på sine nettsider at man må unngå sextreff med fremmende personer fordi man skal forholde deg til færrest mulig mennesker.

Det er ingen indikasjoner på at koronaviruset smitter seksuelt, men sex med andre innebærer nærkontakt.

Viruset smitter i hovedsakelig med dråpe- og kontaktsmitte, men viruset har også blitt påvist i avføring, ifølge sykehuset.

I tillegg til at man ikke kan ha sex med andre enn sin parter, er det innført en rekke andre regler.

Men ifølge eieren var renholdet bra fra før, og sier det var noen av årsakene til at han startet opp.

40 år og oppover

– Årsaken til at vi startet dette var en kombinasjon på at vi tenkte at det var en god forretningsidé, samtidig som vi ønsket å tilby Norge en klubb som var bra, både på renhold, miljø og måten den blir drevet på, sier klubbeieren.

Ifølge eieren er gjennomsnittskunden 40 år og oppover og etablert. Mange av kundene har vært på lignende klubber i utlandet, ifølge eieren. Det at man ikke får reise til utlandet, håper han også bidrar til at folk trekker til klubben.

– Vi har et håp om en del besøk i juli når de ikke får reise utenlands, bortsett fra til Danmark. Selv om det ikke er det tilbudet folk ønsker, er det bedre enn ingenting, sier eieren.