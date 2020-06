NFF-styret fredet Bjerketvedt bare timer før etisk komité skulle vurdere saken

I dag – klokken 15.00 – skal etisk komité i Norges Fotballforbund møtes for blant annet å diskutere den mye omtalte «Bjerketvedt-saken».

Men bare timer før det rådgivende organet i Norges Fotballforbund skal møtes, sier fotballpresident Terje Svendsen til TV 2 at saken er avsluttet.

I en pressemelding sendt ut vel to og en halv time før etisk komité møtes, slår forbundsstyret i Norges Fotballforbund fast at Bjerketvedt fortsatt har full tillit som generalsekretær.

Pressemeldingen ble sendt ut 12.25 torsdag.

– Var det nødvendig å avklare dette før de har sitt møte? Kan ikke det skape en presedens for hva de foretar seg?

– Etisk komité sin visjon er at de enten skal løfte opp saker selv eller ta opp saker som styret ber de behandle. Dette er sånn sett en sak som ikke skal behandles, men som i stedet hører hjemme i styret, mener fotballpresident Terje Svendsen.

– Sånn sett er det unødvendig å ta opp saken i etisk komité?

– Agendaen der er er alltid at man orienterer om saker som styret har vært gjennom eller som har vært framme i media. Sånn sett er jo denne saken nå ferdig behandlet, sier Terje Svendsen.

Leder i etisk komité i Norges Fotballforbund, Mina Gerhardsen, har foreløpig ikke svart TV 2s henvendelser om saken.

– Aldri vært aktuelt å fjerne Bjerketvedt

Bakgrunnen for saken er i all hovedsak at fotballbladet Josimar avslørte at generalsekretær Pål Bjerketvedt var bladets anonyme kilde på opplysninger som førte til at tidligere kommersielle direktør Erik Loe ble nedgradert internt i forbundet.

Onsdag kunne TV 2 avsløre at ansattrådet i Norges Fotballforbund nylig skrev et brev til styret der det kom fram at tilliten til Bjerketvedt var tynnslitt.

«Disse avsløringene har medført at generalsekretærens tillit blant de ansatte er svekket, og blant enkelte er den svært svekket», het det i brevet.

Overfor TV 2 bekrefter fotballpresident Terje Svendsen at det har vært delte oppfatninger om Bjerketvedt.



Likevel er han klar på at det aldri har vært aktuelt å fjerne NFFs generalsekretær fra stillingen.

– Nei, det har ikke vært tema. Det er lov å gjøre feil og det er lov å erkjenne feil. Det må vi ta høyde for. Pål har erkjent og beklaget det han har gjort. Det må være lov. Så må vi prøve å legge dette bak oss og se videre, sier Svendsen.

Loe: – En lite hyggelig periode i livet

Tidligere kommersiell direktør i NFF, Erik Loe er mannen som på mange måter ble kastet under bussen av Pål Bjerketvedt.

Han reagerer slik på NFF-styrets pressemelding om saken:

– Jeg tenker at det er opp til styret å bedømme alvorlighetsgraden i hva generalsekretæren har gjort mot meg, og de konsekvensene det har fått, personlig og profesjonelt. Det har de nå gjort, og det tar jeg til etteretning, sier Erik Loe til TV 2.

Terje Svendsen mener det nå blir opp til Loe og Pål Bjerketvedt å skvære opp.

– På hvilken måte det blir, er ikke et styreanliggende, sier han.

Ifølge Erik Loe er det dialog mellom partene.

– Jeg har fortsatt samtaler med Pål Bjerketvedt om hvordan vi skal få satt sluttstrek. Håper på en rask avklaring, selvsagt. Det har vært en lite hyggelig periode i livet, sier Erik Loe.

Pål Bjerketvedt viser til fotballpresident Terje Svendsen på spørsmål om saken.

– Var ikke på jakt etter Bjerketvedt

Han legger ikke skjul på at Pål Bjerketvedt må gjøre en jobb for å gjenvinne tilliten blant flere ansatte på Ullevaal.

– En sak som dette har alltid flere sider, den er ikke svart/hvit. Det ansettelsesutvalget har sagt, er at det er ulike oppfatninger blant de ansatte. Men slik jeg opplever det på de som har følt på dette sterkest, så har Pål Bjerketvedt beklaget seg. Samtidig har de fleste henvendelsene jeg har mottatt vært til de støtte for Pål. Så jeg tror det er litt nyanser i en slik sak som dette, sier Terje Svendsen.



Han fortsetter:

- Det var en veldig klar melding fra ansattrådet. Samtidig opplevde jeg det ikke som om de var på jakt etter generalsekretæren, men heller at de formidlet at dette var en krevende og uheldig sak. Derfor har det vært en dialog knyttet til hvordan vi skulle ta dette videre, sier Svendsen.

– Men føler du deg trygg på at kjemien mellom de ansatte og Bjerketvedt kan repareres?

– Ja, vi hadde et veldig godt møte med ansattrådet tirsdag. Jeg er helt sikker på at det vil bidra til at vi kan legge denne saken bak oss. Så må vi selvsagt jobbe litt for å komme dit, sier Svendsen.