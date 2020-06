Jan Thomas (53) har lært én viktig ting av kjæresten Harlem (32)

For første gang på åtte år blir det norsk sommer på kjendisstylist, Jan Thomas (53), men det ser han absolutt ikke mørkt på.

Sammen med sin nye kjæreste, Harlem Alexander (32), som han møtte under innspillingen av sitt eget datingprogram «Jan Thomas søker drømmeprinsen», har han planene klare.

– Harlem og jeg skal feire sommeren i Norge, med kanskje hele resten av Norge. Og da var det litt sånn, okei denne sommeren her så skal vi ha det gøy, vi skal le og vi skal danse, sier Jan Thomas entusiastisk til God morgen Norge.

Sykkel og IKEA

Paret har vært kjærester i omtrent åtte måneder, og forholdet går ifølge Jan Thomas veldig bra, til tross for en litt spesiell start.

– Jeg må jo si at vi fikk en merkelig start. På første daten vår dykket vi med hvithaier, og da ble ble sånn «hvordan kan man toppe det?» Så var det seks måneder med å holde det hemmelig, og så kom korona og da fikk vi heller ikke lov til å gå ut og feire kjærligheten vår, forteller han og legger til:

– I dag er den største gleden i livet å spasere ut fra huset og opp på kiosken, og så kjøper vi for eksempel smågodt til lørdag. Det er en fantastisk ting, og det er det det handler om. Bare få gjøre hverdagslige ting som vi nå får gjøre sammen.

Kjendisstylisten har nå lært å gjøre opptil flere hverdagslige ting, som han tidligere ikke hadde gjort mye av.

– Harlem har lært meg det at ting ikke er så seriøst. Jeg har kjøpt meg sykkel, så vi sykler rundt. Så jeg tar på meg sykkelhjelm og briller, og så er det ikke mange som kjenner meg igjen. Så sykler vi rundt og gjør sånne ting, smiler han.

– Og så har vi vært på IKEA, og jeg syns jo det er storartet. Det er sånne vanlige ting som jeg aldri har gjort før.

Stoppet i trikkekontroll

53-åringen kan til og med avsløre nok en overraskende nyhet.

– Han (Harlem, journ.anm) har til og med, hold deg fast, fått meg til å ta trikken. Én gang vel og merke, ler han.

- Hvordan var den følelsen?

– Helt euforisk, for det var kontroll! Harlem hadde betalt, han har jo en sånn app. Det har ikke jeg, det vet jeg ikke hvordan funker. Men jeg ble så entusiastisk når disse kontrolldamene var der, så jeg spurte om jeg kunne få ta selfie med kontrollørene. Det syntes de på trikken var veldig, veldig gøy, sier han og ler:

– Hvem vet, han har bokstavelig talt fått meg ned på jorda.

Sommerlåta for 2020?

Jan Thomas gjester God morgen Norge etter at han nylig har gitt ut sin tredje sang som artist, nemlig sommerlåten «Honansa, det er sommer».

Låten fikk blant annet terningkast 2 i VG, men den kritikken bryr han seg lite om.

– For for meg er musikk bare gøy, og dette er en seriøs musikkanmelder, så bare det at han tok seg tid og bry med å vurdere låta tar jeg som et komplement, smiler Jan Thomas og legger til:

– Den to-eren bryr jeg meg ikke så mye om. Det han skrev var faktisk veldig koselig, og han påpekte også at jeg var litt flink til å synge, så det tenkte jeg at jeg skal ta med meg videre.

Nå håper han låta kan glede nordmenn rundt omkring i landet i sommer.

– Dette er min oppfordring til hele Norge: Kom dere opp av campingstolene, syng «Brun, kåt og blid» og dans, for det er ikke noe seriøst, det er bare gøy, ler Jan Thomas.