Stoltenberg og Ap-Støre med felles front

– Vi må erkjenne at et utbrudd av en smitte i en liten del av Kina kunne velte nesten hele verdensøkonomien på få uker. Det er ikke til å forstå, og vi hadde dramatiske tiltak da en bank gikk over ende på World Street, men dette er større. Hvordan kan vi være bedre forberedt, og det er et internasjonalt tema, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Han mener Norge må ta lederskap.

130 stemmer sikret onsdag Norge en plass i Sikkerhetsrådet fra 2021. I tillegg til Norge fikk Irland en plass i Sikkerhetsrådet, mens Canada måtte se seg slått.

– Kofi Annan sa at Aids-krisen hører hjemme på Sikkerhetsrådets bord. Vi kommer til å ha flere pandemier i dette århundret og da må Sikkerhetsrådet ta tak i det. Det tror jeg ikke de store landene bidrar til fordi det er rivalisering mellom stormaktene, men Norge kan spille en rolle, sier Støre.

FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser. Fem av dem er faste og tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia.

OPPOSISJON: Det begynner å bli en stund siden Støre var utenriksminister. Foto: Stian Lysberg Solum

– Tenkt mye på dette

Han varsler at han vil legge frem forslag.

– Dette har jeg tenkt mye på. Vi må styrke og gi mandat til det som jobber med dette. Verdens helseorganisasjon er blitt en plass for rivalisering mellom Kina og USA, men de har kompetanse på dette. Vi har mange prosesser med ettersyn av landenes økonomi, men veldig lite som etterspør hvordan helseberedskapen er. Så dette hører hjemme hos Sikkerhetsrådet.

Støres utspill er helt det samme som FHI-direktør Camilla Stoltenberg i helgen ga i et TV 2-intervju.

TA ANSVAR: Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg Foto: Fredrik Hagen

Lørdag var FHI-leder Camilla Stoltenberg også tydelig på at hun mente det var bra om Norge fikk en plass i Sikkerhetsrådet for å kunne spille en viktig rolle i å håndtere konsekvensene av pandemien.

–Som leder for Folkehelseinstituttet, og sterkt involvert i å håndtere COVID19-pandemien, så ser jeg at en del av det som skal skje i kjølvannet av pandemien, det vil blant annet besluttes i Sikkerhetsrådet.

Hun viser også til at pandemien nå er på fremmarsj i flere land i ulike deler av verden.

– Norge har spilt en sentralt rolle i være pådriver for vaksineutvikling der man også sørger for at det skal skaffes tilgang til vaksiner, også for fattigere land. Det er noe av det jeg håper Norge vil være pådriver for i Sikkerhetsrådet, sa Stoltenberg.

Solberg: – Løse konflikter før de oppstår

Et sete i FNs sikkerhetsråd gir Norge en unik mulighet til å fremme egne interesser og verdier, mener statsminister Erna Solberg (H).

– Gårsdagen var en historisk dag for Norge og Norges posisjon i verden. Å sitte i Sikkerhetsrådet innebærer et krevende og viktig ansvar, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun innledet en pressekonferanse om Norges nye verv i FNs sikkerhetsråd.

Både Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Norges erfaring og arbeid med internasjonal fred og forsoning er viktige grunner til at Norges ble valgt.

– Det som til slutt var avgjørende, var Norges konsistente utenrikspolitikk gjennom mange tiår, sier Eriksen Søreide.

– Vi vil ta med oss erfaringene fra 30 år med freds- og forsoningsarbeid, samt fredsdiplomati, inn i rådet. Slik kan vi bidra til å løse konflikter før de oppstår, sier hun.

Samtidig er hun ydmyk overfor oppgavene som venter i Sikkerhetsrådet, som de siste årene har vært statlig mer preget av stormaktsrivaliseringen mellom vetomaktene USA, Kina og Russland. Det har blant annet ført til at tallet på resolusjoner fra Rådet har falt kraftig.