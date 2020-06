Her blir gullsmed-ranerne stoppet – så slår de til igjen

Først slo ranerne til mot tilfeldige biler – så mot Urmaker Bjerke i Oslo. Etter å ha rømt fra politiet ranet de til seg klokker for over 1,8 millioner kroner.

Historien om de mislykkede ranerne begynner omtrent klokken 00.30 natt til søndag 5. mai i fjor.

Bak en container ved en bensinstasjon på Storo tar mennene på seg finlandshetter. Med seg har de en hagle.

De to løper mot en Tesla og roper «ut av bilen». Haglen peker de rett mot sjåføren, men han tråkker på gassen og kommer unna.

Ranerne prøver igjen – denne gangen med en Volkswagen Golf – men igjen kjører sjåføren avsted. Mennene løper etter, men må gi tapt.

Senere på natten finner de to en parkert bil på Rosenhoff, som de lykkes med å stjele.

De to har lagt en ny plan.

20 paniske sekunder

Klokken 13.44 en mandag ettermiddag setter de fyr på en varebil i Gamlebyen. Hensikten er å avlede politiet.

PÅTENT: Brannvesenet rykket ut til Gamlebyen, der denne bilen stod i flammer. Foto: Politiet AVLEDNINGSMANØVER: Mens brannmennene jobber, er ranerne på vei til Urmaker Bjerke. Foto: Politiet

Et kvarter senere, i sin stjålne bil, ruller de to oppover en gågate midt i Oslo sentrum. De parkerer utenfor Urmaker Bjerke.

Denne gangen har mennene tatt på seg heldekkende drakter, og igjen har de med seg haglen.

Fra bak disken får en ansatt hos urmakeren øye på de to maskerte mennene. Umiddelbart trykker han på en knapp som låser døren til lokalet.

Ranerne presser på døren. De tar fart og forsøker å knuse glasset, men det nytter ikke. Etter drøyt 20 sekunder gir de opp. Tomhendte løper de tilbake til fluktbilen.

Mennene kjører til Bygdøy og kvitter seg med bilen.

Politiet i Oslo setter i gang en omfattende aksjon, og helikoptre blir satt inn i søket etter dem.

Likevel kommer de seg unna. Senere samme kveld er de på plass i Kristiansand. Der begynner de planleggingen av sitt neste ransforsøk.

«Hvor er Rolexene?»

To dager senere, onsdag 8. mai, stjeler de en Volkswagen Polo på Brennåsen.

Neste dag kjører de til Lund. Der knuser de ruta på en Nissan Primera og kaster inn flere bokser med propan, før de spruter inn tennvæske og setter fyr på bilen.

Igjen er hensikten å avlede nødetatene, og nok en gang skal mennene forsøke å rane en gullsmed i en travel handlegate på høylys dag.

Iført de samme heldekkende plastdressene stopper de bilen utenfor urmaker Askeland i Markens gate, hovedgaten i Kristiansand.

Med en drøss av vitner tar de seg inn i lokalene og peker haglen mot betjeningen. De roper «henda over hodet» og «hvor er Rolexene?».

En av ranerne griper tak i en kunde og kommanderer han til å åpne kassaapparatet. Den andre raneren knuser 14 glassmontre med et brekkjern.

De rasker med seg klokker i en bag. Til sammen får de med seg verdier for 1,8 millioner kroner.

Foran alle tilskuerne setter de seg i bilen og kjører av gårde.

Ulike dommer

Et av vitnene valgte å kjøre etter ransbilen. Samtidig holdt han kontakten med politiet på telefon.

For ikke å vekke oppsikt holdt ranerne fartsgrensen hele veien.

Godt inne i Søgne kommune stopper de på en parkeringsplass. Der blir de pågrepet.

DØMT HER: Dommerne i Kristiansand tingrett kom til en annen dom enn sine kolleger i Oslo tingrett. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Denne våren har de to mennene blitt dømt både i Oslo tingrett og i Kristiansand tingrett.

Mens retten i Oslo mente ranerne skulle dømmes til et strengt narkotikaprogram med domstolskontroll, landet Kristiansand tingrett på 3 år og 6 måneder ubetinget fengsel for en av mennene og 3 år og 4 måneder for den andre.

Dommen fra Kristiansand tingrett ble anket, men anken førte ikke frem.

Forsvarerne reagerer

Spriket får mennenes forsvarere til å reagere.

– De har begge gjort det de kan for å få et nytt og bedre liv. Da er det åpenbart det beste for samfunnet å lande på en narkotikakontroll, og det mener jeg Kristiansand tingrett også burde gjort, sier advokat Lars Faye Ree, som forsvarer den ene mannen.

– Det er trist. Han hadde spikret på plass et veldig tett rehabiliteringsopplegg for sin egen del, og det får han ikke benyttet seg av akkurat nå, sier advokat Lars Mathias Undheim, som forsvarer den andre mannen.

– Han har kommet til et helt annet sted i livet, og han angrer veldig på det han har gjort. For han er det i dag helt uvirkelig at det gikk så langt, sier Undheim.

KRITISK: Advokat Lars Mathias Undheim mener Kristiansand tingrett burde dømt hans klient til et narkotikaprogram med domstolkontroll. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Den ene raneren har forklart at han var i «en veldig desperat situasjon» etter en periode der han hadde brukt mye penger på rusmidler. Den andre mannen har i hovedsak forklart at han ønsket å hjelpe kameraten ut av de økonomiske problemene.

– Samtidig er det viktig for ham å understreke at han ikke vil skylde på noen andre. Han tar fullt ut ansvar for det han har gjort, sier Faye Ree.

Politiet: – Svært alvorlig

Politiadvokat Eirik Skøyeneie ba i retten om en dom på narkotikaprogram, slik retten ga ham medhold i.

– De har samlet sett fått en betydelig straff. Ved brudd på narkotikaprogrammet risikerer de også å bli satt i fengsel igjen, bemerker Skøyeneie.

Han karakteriserer lovbruddet som svært alvorlig.

– Forsøk på å rane en gullsmed kan gi betydelige verdier, og det er helt klart noe både politiet og samfunnet for øvrig oppfatter som en alvorlig hendelse. Det er jo bakgrunnen for den betydelige innsatsen som ble satt inn fra politiet umiddelbart, sier Skøyeneie.

Han forteller at politiet raskt så en sammenheng mellom ransforsøket på Storo og ransforsøket hos Urmaker Bjerke. Likevel var det først etter at mennene var pågrepet i Kristiansand, at politiet så hele saken i sammenheng.

– Også her var gjerningsmennene utstyrt med en avsagd hagle og bekledd relativt likt. Senere bekreftet øvrig etterforskning at det var de samme ranerne i Oslo som i Kristiansand, sier han.

– Hadde dere klart å avsløre dem om de ikke hadde begått et nytt ran i Kristiansand?

– Etterforskningen i Oslo bestod av en rekke tekniske undersøkelser, og flere etterforskningsskritt pekte mot de samme gjerningspersonene. Saken ble oppklart på den måten den ble, men det er mitt håp at den hadde blitt oppklart også uten hendelsen i Kristiansand, sier Skøyeneie.