Full brann i søppelbil i Oslo torsdag

Oppdatering: Brannen er slukket etter omtrent to timer, og bilberger jobber med å fjerne bilene som begge er nærmest nedbrent.

Det var en gassdreven søppelbil som sto i full brann, før brannen også spredte seg til en personbil like ved.

– Gasstanken og søppelet begynte heldigvis ikke å brenne, så brannen har blitt begrenset ganske bra, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Han opplyser at det ikke er personskader på noen av førerne eller andre personer i området.

– Bilen står i full fyr, og ligger rett ved et boligområde, sa operasjonsleder Vidar Pedersen da bilene sto i full fyr.

FULL FYR: Brannen i den gassdrevne søppelbilen har spredd seg til en personbil like ved. Foto: Martin Benedikt Sjue

Lastebilen brant i Bergrådveien i Oslo. Det var først fare for spredning til boligområdet, men det avkreftet brannvesenet på stedet.

Brannen spredte seg også til en personbil i nærheten som nærmest ble nedbrent.

Hørte store smell

Vitner på stedet hørte tre store smell da brannen hadde startet.

– Sånn som det er nå er det dekkene i bilen som eksploderer, så dette er nok smellene som høres, forteller Pedersen.

Ingen er alvorlig skadd på stedet, men sjåføren av lastebilen fikk tilsyn av ambulanse på stedet.

– Hold dører og vinduer lukket

Politiet opplyser at det var 4,5 tonn avfall i bilen, som brant godt. Røyken beveget seg nordover. Folk i området ble derfor oppfordret til å holde vinduer og dører lukket.

– Denne røyken er ikke verdt å puste inn. Gå gjerne unna for å unngå å puste den inn, sa Pedersen da brannen sto på.

Når det gjelder trafikken i området påvirkes denne lite av brannen, med tanke på at det er et lite trafikkert område. Det sa Vidar Pedersen til TV 2 kort tid etter at nødetatene kom til stedet.