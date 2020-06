Danskene åpner grensene til de europeiske sydenlandene

De nye reiserådene vil gjelde fra 27. juni, og omfatter blant annet at danske borgere kan reise til land i EU og Schengen-området, skriver danske TV 2.

I tillegg til land i EU, vil danskene også legge til rette for at reiser til Storbritannia skal være mulig.

– Fra 27. juni vil det være mulig å reise ti de europeiske landene, samt Schengen-landene med unntakelse av Sverige og Portugal, sier Danmarks justisminister, Nick Hækkerup i en pressemelding.

Åpningen avhenger av visse regler. Det kan ikke være være enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbygger, påpeker de danske myndighetene. Det er også avhengig av landene sine testregimer, skriver de i pressemeldingen.

Danmark åpnet grensene sine mandag denne uken. Det ble umiddelbart flere kilometer lange køer inn mot grensene.

Danmark har lansert en app som skal kunne advare brukere som har vært i kontakt med en koronasmittet person.

– Kontaktsporing er helt avgjørende for å spore opp og stoppe smittekjeder. Appen er et godt våpen til å bryte ukjente smittekjeder, sier Danmarks helseminister Magnus Heunicke.

Appen kommer etter at Danmark har gjenåpnet landet, og Heunicke sier at det skyldes at de har brukt lang tid av personvernmessige årsaker.