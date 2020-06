Solskjær lanserer Rashford som fremtidig kaptein

Fredag: Se Tottenham-Manchester United på TV 2 og TV 2 Sumo

Ole Gunnar Solskjær holdt torsdag sin første pressekonferanse etter korona-pandemien.

Han brukte tiden til å hylle Marcus Rashford. Onsdag valgte Storbritannias statsminister Boris Johnson å snu i spørsmålet om gratis mat til barn i fattige familier etter Manchester United-stjernens kampanje.

Rashford gikk ut og kritiserte kutt i velferdsordningene som gir gratis mat til fattige familier i et åpent brev mandag. Onsdag gjorde statsministeren helomvending.

– Det er en ære å ha Marcus her. Det han har gjort under nedstengingen har vært utrolig. Han kan hjelpe så mange barn. Han har delt av egne erfaringer fra han var barn og vet hvor mye det betyr. Som klubb er vi veldig stolte av ham. Han er en toppspiller, men også et fantastisk menneske, fremtidig kaptein og leder. For Manchester United, England, hvem vet? Vi er veldig stolte av ham, og det er nok også familien hans, sier Solskjær.

– Han forandret livet til så mange barn denne sommeren, og det er viktigere enn alle fotballkamper han kommer til å spille, legger United-sjefen til.



Solskjær forteller at han rår over en tilnærmet skadefri tropp. To spillere er uaktuelle til kampen mot Tottenham: Phil Jones og Axel Tuanzebe.

Solskjær røper at Rashford og Paul Pogba vil matches forsiktig.

– De har vært ute lenge, men nå er de tilgjengelige. Det gjenstår å se hvor mye de skal spille, sier han.

Nordmannen var glad for å se Manchester City- og Arsenal-spillerne markere avstand fra rasisme før onsdagens kamp.

– Jeg føler at vi endelig er i ferd med å merke en endring. Det har vært på agendaen i mange år, og vi har pratet om det ved enkelte anledninger, men denne gangen kan det påvirke folk, statsledere og beslutningstakere. Vi støtter det som skjer, sier han.