Sak om skyteepisode i politiet henlagt

Spesialenheten har henlagt saken der en polititjenestemann ble truffet av et vådeskudd fra en maskinpistol under en utrykning ved Jonsvatnet i Trondheim.

Ifølge Adresseavisen har den ene tjenestemannen forklart i avhør at han ikke kan huske om han sikret våpenet før han ga det til en kollega.

Spesialenheten for politisaker presiserer at det å overlate et usikret våpen til en annen i utgangspunktet må regnes som uforsiktig omgang.

Men saken er under tvil henlagt etter bevisets stilling. Enheten mener det ikke kan bevises utover rimelig tvil at våpenet var usikret.

For den andre tjenestemannen, som ble truffet i leggen uten å bli alvorlig skadd, er saken henlagt som intet straffbart forhold.

Skuddet gikk av da politiet rykket ut for å gi bistand under et psykiatrioppdrag i oktober i fjor.