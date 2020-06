Derfor er det dyrt å reise hit

Før koronakrisen rammet verden, kunne man fly til København for det man i dag kan kalle en slikk og ingenting.

Skal du reise til København fra Oslo førstkommende helg, fredag til søndag, må du ut med 5249 kroner tur/retur med SAS.

Litt dyrere er det å reise fra Bergen, mens det er en rundt en 1000-lapp billigere å reise fra Trondheim.

Flere faktorer

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier det er flere faktorer som spiller inn når det kommer til billettprisene. En av faktorene var at konkurransesituasjonen mellom Oslo og København var nesten 100 prosent høyere enn det er i dag.

– Når flyselskapene har betydelig lavere kapasitet, blir prisene høyere. Grunnen til at du ser store forskjeller om en måned frem og tid og det som ligger i neste 14 dagene, skyldes markedets bookingadferd. Folk bestiller reiser sent mot avreisedato på grunn av usikkerheten, sier Elnæs til TV 2.

Norwegian starter med flyvninger til den danske hovedstaden 1. juli. Og da er det litt billigere å fly igjen, men ikke før i slutten av juli og i august.

Kraftig oppgang

Regjeringen har uttalt det vil gjøres en ny vurdering av reiserådene hver 14. dag. Om faren for smitten endrer seg i et land, kan reiserådet også endre seg.

Dersom smitten blusser opp igjen i et område, kan det blir aktuelt å innføre karantenekrav og andre restriksjoner igjen.

Landene som nordmenn kan reise til i sommer, er Danmark, Island, Finland, Færøyene og den svenske øya Gotland.

At utvalget er begrenset, merkes godt hos Finn Reise. Kommersiell direktør Terje Berge opplyser til TV 2 at destinasjoner som Reykjavik og Helsinki fikk en kraftig oppgang da reiserådene ble endret for to uker siden.

– Reykjavik har flydd opp fra 36. plass til femteplass, og Helsiniki fra 62. plass til 11. plass, sier Berge.

Derfor er København dyrt

København rykket inn på topp 10-listen med en 8. plass, opplyser Berge. Han sier det er én hovedårsak til at særlig billettene til København har stive priser.

– Hovedårsaken til at København er dyrere, er at det nesten er utsolgt ettersom tilbudet er mye mindre enn etterspørselen. Og prisene endrer seg opp eller ned i forhold til etterspørselen, sier Berge.

Selv om det er litt billigere å reise til København fra Oslo i juli, er prisene litt høyere enn om man tar turen til Island og Finlands hovedsteder, Reykjavik og Helsinki.

DYRERE: Det vil bli dyrere å fly, selv når verdensøkonomien vil gå på skinner igjen, tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Økonomisk trøbbel

Flyanalytiker Elnæs sier det tyder på at etterspørselen på de billettene ikke er god nok enda.

– Dermed ligger det billetter til en lavere pris som skal skape etterspørselen i markedet. Det er en teknikk selskapene bruker for å kjøre i gang en rute eller ny destinasjon eller i en situasjon hvor man ikke vet hvordan markedet responderer, sier han.

Slike lave priser som Elnæs nevner, har Norwegian mellom Oslo og København i august.

Men ultralave priser er det ikke. Elnæs tror den tid er forbi. Han tror bunnen for billige billetter ble nådd i fjor.

– Flyselskapene er i økonomisk trøbbel. De vil forsøke å sørge for at rutene de flyr gir mest mulig lønnsomhet. Hvis selskapene ser at markedet ikke responderer på ruter, vil de justere kapasiteten sin ganske raskt ned, sier han.

– Markedet må venne seg til at vi kommer inn i en trend med stigende billettpriser. Men det betyr ikke at det blir så dyrt at folk ikke får råd til å fly, sier Elnæs.

Redusert vekst

Tilbudet av flyseter vil framover være betydelig lavere, sier Elnæs. Det har utslag på billettprisene over tid, også på sikt.

Selv den dagen alt blir som før igjen, tror ikke Elnæs at flybillettene blir like billige som det var i fjor.

– Jeg tror ikke vil skal tilbake til 150 kroner for en enveisbillett. Det vil komme tiltak som flyselskapene ikke har kontroll på, som kostnader og miljøhensyn, sier flyanalytikeren.

Han tror at det vil være redusert vekst i luftfarten de neste to til fire årene. Når ting begynner å gå på skinner igjen i den globale økonomien, tror han veksten vil komme tilbake til hvordan situasjonen var før koronakrisen. Ifølge Elnæs vil det være en dobling i antall passasjerer de neste 12-14 årene.

Også Terje Berge i Finn Reise tror kundene må belage seg på dyrere flybilletter i fremtiden.

– Flyselskapene har per i dag parkert cirka 7 prosent av flyene. Det koser å kun fly med 30 prosent, mens resten av flyene kun er en ekstra kostnad. Frem til de fleste flyene er i luften igjen så må man regne med dyrere flyreiser. Prisene vil også være dynamiske i fremtiden, og etterspørselen og tilbudet vil avgjøre prisene, sier Berge.