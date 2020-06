Chelsea bekrefter Werner-overgang

Timo Werner (24) er klar for Chelsea. Det skriver klubben i en pressemelding.

Spissen kommer fra RB Leipzig. Han skal fullføre sesongen i Tyskland før han setter seg på flyet til London. Werner har gitt beskjed om at han ikke kommer til å spille Champions League-fotball for RB Leipzig i august.

Spissen var lenge koblet til Liverpool, men prisen ble angivelig for stiv for Merseyside-klubben. I stedet kan Frank Lampard glede seg over en solid forsterkning. Ifølge britiske medier kostet Werner Chelsea rundt 570 millioner kroner.

Et møte med Lampard og Petr Cech overbeviste Werner. Chelsea-duoen møtte Werner før korona-pandemien satte Fotball-Europa på vent, hevder Telegraph.

– Jeg er henrykt over å signere for Chelsea. Det er et stolt øyeblikk for meg, sier Werner.

– Jeg ønsker å takke RB Leipzig, klubben og fansen for fire fantastiske år. Dere vil alltid ha en plass i hjertet mitt. Jeg ser frem til en ny sesong med nye lagkamerater, ny manager og selvsagt Chelsea-fansen, sier han.

Werner står med 32 mål i alle turneringer denne sesongen.

Chelsea-sjef Marina Granovskaia er fornøyd med å ha sikret seg underskriften til den ettertraktede spissen.

– Vi er svært opprømte over at Timo har valgt å komme til Chelsea. Han er en spiller som var ønsket over hele Europa, og det er ikke overraskende, sier hun til klubbens nettsider.

Granovskaia legger til at Werner har en sjelden kombinasjon av egenskaper i form av at han både er ung og svært erfaren.

Fra før har Chelsea sikret seg Ajax-vingen Hakim Ziyech. Det kan bli flere spillere inn portene på Stamford Bridge den neste tiden. Også Leicesters Ben Chilwell og Bayer Leverkusens Kai Havertz er ønsket.