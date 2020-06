Danner privatlag sammen – satser mot nytt OL

Langrennsveteranene Martin Johnsrud Sundby (35) og Niklas Dyrhaug (32) skal begge gå for privatlaget Team Eidissen BN Bank de to neste sesongene.

En av lagets to hovedsponsorer er BN Bank. Der er Svein Tore Samdal administrerende direktør. Samdal var suksessrik trener for Marit Bjørgen og de øvrige norske langrennskvinnene på landslaget fra 2001 til 2006. Samdal skal lede en pressekonferanse om laget torsdag.

Den andre hovedsponsoren er forretningsmannen Benn Eidissen fra Bodø. Sistnevnte har vært sponsor for Sundby og Dyrhaug i tre år allerede.

Verken Sundby eller Dyrhaug fikk fornyet tillit på langrennslandslaget foran den kommende sesongen. Avtalen med privatlaget har en varighet på to år.

– Jeg er stolt over det vi har fått til, for timingen for oppstart av et privatlag var ikke den beste. Det blir spennende å se hva vi får til sportslig, sier Sundby til NTB.

Forlenger

For Sundbys del betyr dette at han høyst sannsynlig forlenger karrieren fram til OL i Beijing om to år. 35-åringen var opprinnelig tydelig på at den kommende VM-sesongen sannsynligvis ble hans siste.

– Slik det ser ut nå, blir det satsing fram mot OL i Beijing, sier Sundby.

Forrige sesong ble samtidig en stor skuffelse for 35-åringen. I verdenscupen var han ikke på seierspallen i en eneste gang. To fjerdeplasser og en femteplass individuelt ble beholdningen. Det er langt unna der veteranen ønsker å være.

– Det ble en drittsesong, men kanskje er det slik at man trenger en slik sesong av og til? Jeg er i hvert fall tilbake med veldig høy belastning treningsmessig og håper at jeg tåler det.

Sundby ble nylig trebarnspappa, og det krever sin mann til å få kabalen til å gå opp.

– Jeg må trene når jeg har muligheten og vet at det dukker opp perioder som blir utfordrende. Men jeg vet at det skal være mulig å få det til. Jeg er på hugget og er sterkt motivert. Jeg har jo også større arbeidskapasitet enn tidligere, sier Sundby.

Meritterte

Samdal og BN Bank har tidligere finansiert et privatlag i langløpssirkuset. Det laget ble lagt etter sesongen som ble avsluttet i mars.

Sundby har blant annet to OL-gull og fire VM-gull på sin svært innholdsrike merittliste. I alt har han 14 medaljer fra internasjonale seniormesterskap.

Tre ganger har Sundby vunnet verdenscupen sammenlagt.

Nylig ble langrennsstjernen og kona Marieke Heggeland foreldre for tredje gang. Fra før har paret sønnene Markus (7) og Max (4). Også nummer tre er en gutt. Han heter Magnus.

Niklas Dyrhaug har vært mye skadd i de siste sesongene, men heller ikke han er noen novise i dette selskapet. Han gikk for Norge da det ble stafettgull i VM både i 2015 og 2017. Han tok også bronse på 15 kilometer klassisk under VM i Lahti i 2017.

