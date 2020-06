Stjerneparet har blitt foreldre

Skuespilleren Michelle Williams har blitt mor igjen. Det melder amerikanske US Weekly.

Dette er det første barnet hun har med sin nye ektemann, Thomas Kail (43). Williams har fra før en 14 år gammel datter med avdøde Heath Ledger.

Traff hverandre på jobb

Graviditeten ble bekreftet i desember, samtidig som paret fortalte at de hadde forlovet seg. De jobbet sammen i TV-serien «Fosse/Verdon», der Williams hadde hovedrollen og Kail både regisserte og produserte.

– De er glade og over seg av begeistring over å kunne bringe en ny baby til verden. De vil også gifte seg innen det skjer, sa en kilde til US Weekly i januar.

To måneder senere giftet de seg.

Williams var sammen med skuespilleren Heath Ledger fra 2004 til hans tragiske død i 2007. I 2018 giftet hun seg med musikeren Phil Elverum, men skilte seg igjen etter knappe ti måneder.

Norske aner

Williams slo for alvor igjennom som Jen Lindley i ungdomsserien «Dawson's Creek», men har siden den gang etablert seg som en suveren skuespillere, noe som blant annet har ført til hele fire Oscar-nominasjoner.

Hun har norske aner etter sin svenske mor, Carla Ingrid Swenson.