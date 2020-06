Ytterligere fire personer har fått korona på Furusethjemmet

Ytterligere tre beboere og én ansatt fordelt på to avdelinger er nå smittet på Furusethjemmet, opplyser Sykehjemsetaten.

Onsdag fikk TV 2 opplyst at totalt tre ansatte og én beboer var koronasmittet ved Furusethjemmet.

Nå er totalt fire beboere og fire ansatte koronasmittet på hjemmet, opplyser Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Disse er fordelt på to avdelinger.

– Det er igangsatt omfattende smittesporing, testing og karantene- og isolasjonstiltak. Alle beboere og medarbeidere som har vært på jobb siste 10 dager skal testes, står det i pressemeldingen.

Til nå er det gjennomført tester av 85 beboere.

– Vi får ikke vite hvem som er smittet

En ansatt ved Furusethjemmet som ønsker å være anonym mener det ikke gjøres nok for å hindre at smitten spres.

– Jeg synes vi får for dårlig info. Alle får ikke vite hvem som er smittet, og dermed vet man heller ikke om man har vært i nærheten av dem, opplyser kilden til TV 2.

Direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold ved Sykehjemstetaten forklarer at alle nærkontakter av de smittede har fått informasjon.

– Vi ser at det er et utbrudd som går på flere avdelinger, og da tar vi grep og tester alle for å se hvem som kan være smittet i tillegg til alle nærkontakter som er identifisert og sendt hjem i hjemmekarantene, forteller Mevold.

Han forklarer at det gjøres smitteoppsporing, som vil si at man finner de som har vært nærkontakter med de som er smittet, både beboere og ansatte.

– Vanlig prosedyre er så at alle på avdelingene med smitte testes, men vi har valgt å teste alle på hele hjemmet, sier Mevold.

Pårørende ble varslet



De pårørende til beboere ved sykehjemmet ble først varslet om at to ansatte på ulike avdelinger hadde testet positivt for korona, og det ble iverksatt øyeblikkelige tiltak.

– Vi setter inn ekstra ressurser for å bistå i smitteoppsporingen og sikre riktig bruk av smittevernutstyr, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Onsdag var beskjeden at totalt tre ansatte og én beboer var smittet.

Innført besøksforbud

Sykehjemmet har innført besøksforbud frem til mandag på avdelingene som er rammet. Besøkende som har vært ved de to aktuelle avdelingene etter torsdag 11. juni anmodes om å være spesielt observante på at de også kan være smittet.

Flere ansatte som har vært i nærkontakt med sine koronasmittede kolleger, er satt i karantene.

Det er også iverksatt spesiell isolering av beboerne som hadde kontakt med de ansatte.