DIREKTE: – En unik mulighet

– Dette gir en unik mulighet for å fremme norsk utenrikspolitikk, og å bygge nettverk og allianse, sa Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide var også fornøyd med å ha sikret plassen.

– Det viser at Norge har stor tillit internasjonalt. Dette er viktig for Norge og norske interesser, sier hun.

Norge har fått god hjelp fra nabolandene, og spesielt Sverige, påpekte Solberg.

Sverige satt i sikkerhetsrådet fra 2016-2017.

130 stemmer

Onsdag ble det klart at Norge fikk 130 stemmer i kampen om en plass i FNs sikkerhetsråd. Det innebærer en plass i rådet fra 1. januar 2021.

I tillegg til Norge fikk Irland en plass i Sikkerhetsrådet, mens Canada måtte se seg slått.

FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser. Fem av dem er faste og tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia.

Statsminister Erna Solberg var tydelig på at det er en viktig jobb som nå ligger foran Norge i Sikkerhetsrådet.

– Det er viktig for land som er opptatt av at det internasjonale samarbeidet skal fungere, at multilaterale organisasjoner må fungere og at et lite land som Norge har stort behov for det. Vi skal ta på oss det ansvaret det er å sitte og gjøre de litt vanskelige jobbene, sa hun til TV 2 etter det ble klart at Norge fikk en plass i FNs sikkerhetsråd.

Sikkerhetsrådets viktigste oppgave er å sikre fred og sikkerhet i verden. De faste landene har vetorett, og dermed kan ett land alene stoppe et viktig forslag.

Femte gangen

Fire ganger tidligere har Norge kjempet om en plass i Sikkerhetsrådet, og alle gangene har de lykkes. Siste gangen Norge hadde plass i FNs sikkerhetsråd var i 2001-2002.

Norge har en avtale med de andre nordiske landene om å bytte på å stille til valg i Sikkerhetsrådet.