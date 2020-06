– Pubene er åpne og russen ruller. Det er uforståelig at små barn ikke kan spille fotball

Et ferskt notat VG har fått innsyn i, viser at helsemyndighetene anbefaler ikke å vurdere ytterligere gjenåpning av barne- og breddeidretten før 1. september.

Voksne breddefotballspillere vil verken kunne trene som vanlig eller spille kamper før til høsten – i beste fall.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling, men at det er myndighetene som til syvende og sist avgjør.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er trener for jenter 9-laget til Oppegård. Hun forteller at det er vanskelig å forklare barna hvorfor de ikke kan spille fotball.

– Det er uforståelig for meg. Vi har åpnet mye opp i samfunnet generelt. Det er mulig å være på restauranter, puber er åpne og folk er på strender. Russen er ute og ruller i bussene sine. Jeg forstår ikke at små barn ikke kan spille fotball, sier Gulbrandsen.

Den tidligere landslagsspilleren peker på en skremmende utvikling.

– Frafallet har vært stort. Vi har mistet mange jenter allerede. De slutter fordi de ikke synes det er noe gøy. Det skremmer meg mest. Hvordan skal vi få de tilbake i idretten? Det er blitt en vane for dem å være mye hjemme. Det er stillesitting og mye skjerm. Jeg er veldig bekymret for det. Hvis det går enda lengre tid før de kan spille kamper, mister de rett og slett interessen, sier hun.

For mange barn og ungdom er sommerens høydepunkt å dra på fotballturneringer i de skandinaviske landene. Slik blir det ikke i år.

– Det spilles fotball på skolen og SFO. Det spilles fotball på løkka.

– Jeg tror det er vanskelig å forstå. Det spilles fotball på skolen og SFO. Det gjør det vanskelig å forstå. I den organiserte idretten er det kontrollert og man følger reglene. Men der er det ikke lov. Det er rett og slett uforståelig.

– Hadde du regnet med å få lov til å starte tidligere?

– Ja, helt klart. Jeg skjønner at vi går inn i sommerferien, men det burde vært mulig å arrangere treningskamper i kontrollerte former i løpet av sommeren. Så kunne seriespillet starte når skolen starter igjen, sier hun.

Gulbrandsen har en bønn til helseminister Bent Høie.

– Når de har åpnet opp så mye, så må fotballen også åpnes opp. Jeg ser ikke på det som et problem at små barn spiller fotball nå. Fra skolestart må det være mulig å spille fotball. Fra august burde det vært mulig å ha noen cuper og turneringsmuligheter, sier hun.

Fotballpresident Terje Svendsen er også bekymret.

– For oss er dette kritisk. Det betyr i praksis at i underkant av nær 300.000 barn og ungdom ikke kommer i gang med normal aktivitet i hele 2020. Jeg er sterkt bekymret for hva dette betyr for frafallet av både spillere og frivillige, sier Svendsen.