Hjemmelagene sliter Europa rundt. Tallknuser forklarer hvorfor

Med Branns borteseier i Haugesund og 2-2 mellom Start og Strømsgodset onsdag kveld, endte 1. runde i Eliteserien, for første gang på 50 år, uten hjemmeseirer.

En gjennomsnittlig åpningsrunde i Eliteserien ville endt med fire hjemmeseirer, to uavgjort og to tap, altså 14 poeng til hjemmelagene. I årets første runde ble det bare tre poeng, det dårligste hjemmeresultatet i en enkeltrunde på 18 år og 3.756 eliteseriekamper.

Resultater, Eliteserien 1. runde Aalesund - Molde: 1-4 Odd - Sandefjord: 1-2 Rosenborg - Kristiansund: 0-0 Stabæk - Mjøndalen: 0-0 Viking - Bodø/Glimt: 2-4 Sarpsborg 08 - Vålerenga: 0-1 Start - Strømsgodset: 2-2 Haugesund - Brann: 1-2

Ekspert: – Nå har vi fasiten

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, har regnet på over 180.000 fotballkamper verden over og kommet frem til at litt under halvparten (46%) av kamper ender med hjemmeseier.

– Jeg synes det er interessant å finne ut hvorfor vi har en hjemmefordel. Og nå i disse tider, når vi spiller uten publikum, har vi mulighet til å finne ut hvor mye publikum gjør hjemmefordelen, sier Næss.

Han påpeker at flere faktorer, som vær og reiseavstand også spiller en rolle, men ikke kan måle seg med publikumseffekten.

– Nå har vi endelig fasiten på det viktigste, nemlig publikum.

Publikumseffekten

De siste koronatiltakene fra regjeringen tillater 200 tilskuere på kamper i Eliteserien. Det er et godt stykke unna fjorårets snitt på 5.778 tilskuere per kamp.

Investeringsdirektøren peker på manglende publikum som en avgjørende årsak til de oppsiktsvekkende resultatene i Eliteserien.

TALLKNUSER: Robert Næss har en spesiell forkjærlighet for tall. Foto: TV 2 Nyhetskanalen.

– Samtidig føler jeg det ikke at det er noe fysisk svar. Det ligger mer i det mentale, sier Næss og legger til:

– Det betyr kanskje at den sterke effekten vi har sett nå, kanskje vil avta etter hvert som spillerne vender seg til det (å spille med lite publikum journ.anm.).

BORTESEIRE: Eliteseriens første runde var preget av uvanlig mange borteseire. Foto: Robert Næss

Tysk tendens

Bevisgrunnlaget for Eliteserien er foreløpig lite med kun én spilt serierunde, men også internasjonalt har trenden vært at hjemmelagene tar færre poeng enn normalt.

På 56 kamper i Bundesliga, siden ligaen startet opp igjen i mai, har kun 13 endt med hjemmeseier. Det er de dårligste hjemmeresultatene noensinne i den tyske toppdivisjonen.

– Det viser at publikumseffekten er viktig, konkluderer investeringsdirektøren.