Eks-kriminell: Det er mange som håper at Jensen blir dømt

– Det er mange kriminelle som håper at han blir dømt. Jeg opplever at flere tenker at «nå skal han få», sier Mikael Ali og legger til:

– Samtidig er det noen som er i tvil om hvorvidt bevisene tingrettsdommen står seg. Det blir veldig spennende å se hva lagmannsretten kommer frem til.

Mikael Ali jobber nå med å hjelpe unge mennesker ut av kriminelle miljøer, men tidligere var han en sentral skikkelse i den Oslo-baserte gjengen Young Guns, som var i konflikt med B-gjengen.

EKS-KJELTRING: Mikael Ali var i mange år medlem av Young Guns. Foto: Arkiv / Kenneth Fossheim / TV 2

Da de to rivaliserende gjengene løsnet skudd på Aker brygge på sensommeren i 2006, fikk Oslo-politiet nok.

Eirik Jensen fikk jobben med å knuse gjengene i Oslo, noe mange mener at han lyktes godt med.

– En del av meg har veldig sans for Jensen og den jobben han gjorde. Den står det respekt av, sier Ali.

Risikerer 21 års fengsel

Fredag morgen setter Eirik Jensen seg i bilen og kjører mot Oslo tingrett. Klokken halv ni kommer dommerne til å lese opp slutningen som forteller hvilken straff han eventuelt får.

Spesialenheten for politisaker har krevd at den tidligere polititoppen dømmes til 21 års fengsel for grov korrupsjon og for innførsel av tonnevis med hasj.

Eirik Jensen har hevdet sin uskyld siden han ble pågrepet i garasjen under politihuset i Oslo i februar i 2014.

I Oslo tingrett i 2017 ble Jensen dømt til 21 års fengsel, mens i den første ankesaken ble han funnet skyldig i grov korrupsjon, men frikjent for medvirkning til innførsel av hasj.

Fagdommerne valgte å sette juryens kjennelse til side, noe som gjorde at hele ankesaken måtte behandles på nytt. Eirik Jensen kalte det å «spytte på juryen».

Over seks år i varetekt

Mikael Ali sier at det er opp til retten å avgjøre skyldspørsmålet, men:

– De mangler kanskje det ene kjempebeviset, og så er det litt skummelt å stole blindt på han andre kjeltringen, sier han og sikter til Gjermund Cappelen.

HASJBARON: Aktor har bedt om 14 års fengsel for Gjermund Cappelen, men han håper på ytterligere strafferabatt når dommen faller fredag morgen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Cappelen, hasjbaronen som har snakket Eirik Jensen inn i saken, sier at politimannen hjalp han med å smugle 13,9 tonn hasj inn i Norge. Blant bevisene i saken er et bad, et klokkebevis og en rekke kryptiske meldinger på det såkalte «blomsterspråket».

Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel i tingretten. I denne runden har aktoratet lagt ned påstand om fengsel i 14 år for mannen fra Bærum. Han har allerede sittet seks og et halvt år i varetekt.

Om Cappelen løslates etter to tredeler av soningen, kan han snart være en fri mann.