Laget lider uten Ødegaard i form. Forventer bedring i kveld

Martin Ødegaard virket rusten og var et godt stykke unna toppnivået da Real Sociedad møtte Osasuna forrige søndag. Kontrasten var stor fra cupkampen mot samme lag i januar. Da scoret han ett mål og la to målgivende pasninger, noe som ga ham toppkarakter på børsen til Marca.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland har sett nærmere på Ødegaards prestasjon mot Osasuna.

Han mener kampbildet gjorde det vanskelig for Ødegaard.

– Ødegaard hadde høy treffprosent på pasningene, men spilte stort sett veldig trygge pasninger. Det hadde nok litt med å gjøre at Osasuna spilte ekstremt defensivt. De lå i en 5-3-2-formasjon. Ødegaard hadde en del gode muligheter der han ble rettvendt i mellomrommet. Med vanlig presisjon ville han hatt to-tre målgivende i den kampen. Det er akkurat i de situasjonene han normalt sett er best. Man kan greit konkludere med at han ikke var på toppnivå søndag. Han var litt rusten, konkluderer Hangeland.

Kun Willian José (86,4 prosent) hadde høyere treffprosent enn Ødegaard (80,4 prosent) på pasninger på Osasunas banehalvdel. Forskjellen er at nordmannen slo 46 pasninger mot Josés 13. Mikel Merino (34 pasninger) er den eneste i nærheten av nordmannen hva gjelder pasninger på motstanders banehalvdel. Generelt var det bare midtstopperduoen Le Normand og Elustondo samt Igor Zubeldia som traff på flere pasninger.

Men ingen Real Sociedad-spillere mistet ballen oftere enn Ødegaard. 17 ganger mistet han ballen.

Har hatt et kneproblem

Hangeland peker på den lange fotballpausen som en mulig grunn til at det lugget litt for midtbanejuvelen.

– Jeg har vært litt i kontakt med ham i koronapausen. Han har gjort alt rett med trening, men han har hatt et lite kneproblem han har holdt på å fikse. I tillegg har han sett klipp av gamle kamper, men man klarer aldri å gjenskape følelsen av å spille tellende kamp. Han har sikkert gjort alt rett, men det er vanskelig å skru på en bryter. Han trenger nok, som mange andre, noen kamper på å komme opp på sitt maksnivå, analyserer fotballeksperten.

Når Ødegaard spiller bra og leverer målpoeng, utløser det ofte et skred av artikler i norsk presse. 21-åringens mindre gode kamper blir ikke like hyppig referert fra. Hangeland advarer mot å skru forventningene til Ødegaard for høyt.

– Vi kan ikke forvente at han skal briljere og være verdensklasse i alle kamper. Kampen mot Osasuna var helt på det jevne, noe som kanskje var forventet etter en så lang pause. Ødegaard er den viktigste spilleren til Real Sociedad. Man kunne se at Real Sociedad led av at han ikke var på maksnivået sitt. Han er linken mellom etablert grunnspill og mål. Jeg forventer at han er bedre allerede i kveld, forteller Hangeland.

Må dyrkes og satses på

Sesongen sett over ett har Ødegaard vært blant Real Sociedads beste spillere. Hangeland mener nordmannen kan spille fast for en av storklubbene i Europa under riktige forutsetninger.

– På sitt beste er han god nok til det allerede. Det viktigste er at han har en trener som vil bruke ham. Når skjer det i Real Madrid eller en annen klubb? Det er uvisst. Med tillit vil Martin Ødegaard spille en nøkkelrolle i mange av de beste lagene i Europa. Det er jeg ikke i tvil om. Det er ingen vits i å flytte på seg for å sitte på benken. Da må det være for å bli satset på og dyrket som en fremtidig verdensstjerne, sier den tidligere landslagskapteinen.

– Hva mangler han for å være en startmann i en toppklubb?

– Det som eventuelt gjør ham til en av verdens beste spillere er at han dyrker det han er god på videre. Man kan si mye om det defensive og duellspill, men det er ikke det som vil gjøre han til en av verdens beste spillere om noen år. Det er at han er enda giftigere med ballen i mellomrommet, leverer flere målpoeng og gjennombruddspasninger. At han utvikler spisskompetansen sin til et enda høyere nivå. Det er det som gjør at han kanskje en dag blir en startmann for Real Madrid, sier Hangeland.