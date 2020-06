Stadig flere hotellgjester har et spesielt ønske

I sommer blir det norgesferie med bil for veldig mange av oss.

Det betyr også at svært mange nordmenn skal dra på ferie med elbil for første gang. Det er nå over 260.000 elektriske personbiler på norske veier, det utgjør nesten 10 prosent av alle personbiler.

Og å dra på langtur med elbil kan by på utfordringer, i alle fall hvis man ikke legger et minimum av planlegging i det.

Akkurat det later det imidlertid til at mange elbileiere gjør. I en pressemelding forteller Codan forsikring at stadig flere hoteller kontaktes av nordmenn som etterspør elbil-lader.

Økt etterspørsel

En av dem som har opplevd det, er Røros Hotell.

– Lademuligheten vår er populær og mange spør etter det ved reservasjon, sier resepsjonssjef Susann Grindstad på Røros Hotell,

Hotell Frøya på Trøndelagskysten opplever også økt etterspørsel etter elbil-lading.

– Stadig flere kjører elbil hit og spør om lading ved reservasjon, sier Lena Fillingsnes, Food and beverage manager på Hotell Frøya.

Fra "bensinhue" til perfekt elbilist

Lade før du må

Et godt råd til alle som skal på sommerferie med elbil, er å planlegge reiseruten i forkant. Så bør du skaffe deg en oversikt over det som finnes av ladestasjoner på ruten. Her kan du blant annet finne veldig god hjelp på nettsiden til Norsk Elbilforening.

Å lade mens du sover, er naturligvis kjempesmart. Men hvis overnattingsstedet ikke kan tilby lademuligheter, må du tenke alternativt. For eksempel at du kombinerer lading med besøk på en strand, en fornøyelsespark, et kjøpesenter – eller rett og slett bare en god pause ute i solen.

Og så er det viktig å huske at det kan være veldig lurt å lade før du virkelig må. For det kan skje mye uforutsett ute på veiene. Ulykker og køer kan sinke deg, det kan være lang ventetid på den ladestasjonen du har pekt deg ut – og det er heller ikke helt uvanlig at en eller flere ladepunkter kan være ute av drift. Da bør du ha strøm nok igjen i batteripakken til å kunne kjøre videre til neste ladestasjon.

Tesla-eierne er for øvrig i en særstilling her. Tesla har bygget ut sitt eget nett av hurtigladere, som kun er for deres kunder. Samtidig har Tesla også ladepunkter ved flere hoteller.

Noen steder kan du omtrent være alene på ladestasjonen, på andre steder kan det bli køer og ventetid.

Smart å få leiebil

Når nordmenn i år drar på biltur i Norge i stedet for å fly til Sør-Europa, forventer Codan Forsikring andre typer henvendelser i løpet av sommeren.

– Om sommeren får vi vanligvis mange meldinger om forsinket eller savnet bagasje etter flytur. I år forventer vi økning i trafikkuhell og skader relatert til bil og bilferie. Når du drar på bilferie er det viktig at du i tillegg til reiseforsikring passer på at du har bilforsikring som gir deg leiebil ved motorstopp eller trafikkuhell. Da unngår du at ferieturen går i vasken hvis du skulle være uheldig å få bilproblemer, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen, i pressemeldingen.

