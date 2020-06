FHI tror Norge kan unngå en ny smittebølge

– Det vi håper framover nå, er at vi kan stoppe mindre utbrudd og ikke få en stor ny smittetopp, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI.

Han ser for seg et bølgeterreng framover der flere mindre utbrudd må slås ned, men der det ikke er nødvendig å ta i bruk «den store slegga».

– Vi kan bruke den lille hammeren, sier Forland.

FHI har tidligere fryktet at viruset kan komme kraftig tilbake etter at den første smittebølgen er kommet under kontroll, og at bølge nummer to kan bli enda kraftigere.

Men i dag vet vi mer om hvordan smitten kan holdes under kontroll, samtidig som testkapasiteten er vesentlig styrket, forklarer Forland.

– Det vi har gjort, har vist at det er mulig å slå ned smitten, sier han.

Han tar likevel forbehold om at viruset kan forandre seg og bli mer smittsomt.

Forfang gjør det samtidig klart at FHI ikke har noen nullvisjon for smittespredningen. Til det er grensene i Norge for porøse.

– Dette viruset vil vi ikke klare å utrydde. Og særlig nå når vi åpner opp for mer reise, er det større fare for at vi får smitte tilbake, sier Forland.

– Vi er ikke Island eller New Zealand, sier han.