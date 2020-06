Trump snur om knelende Kaepernick

For tre år siden var Donald Trump rasende på Colin Kaepernicks antirasistiske markeringer. Nå ønsker presidenten ham velkommen tilbake i NFL.

– Absolutt, dersom han fortjener det, sa USAs president på spørsmål om Kaepernick bør komme tilbake til NFL.

I 2016 startet den tidligere NFL-spilleren en markering mot rasediskriminering og politivold ved å gå ned på ett kne mens nasjonalsangen spiltes før kampstart. Det førte til store protester, og president Donald Trump var blant dem som mente det var upatriotisk.

Markeringsformen har fått ny aktualitet i forbindelse med protestene verden over etter at George Floyd døde som en følge en arrestasjon i mai.

Flere spillere i Premier League har allerede markert ved å gå ned på kne, og her hjemme har kulturminister Abid Raja (V) sagt at eliteseriespillere bør gjøre det for å markere motstand mot rasisme.

Quarterbacken Kaepernick spilte for San Francisco 49ers inntil 2016, men hevdet at han ble kastet ut av NFL-systemet på grunn av knemarkeringene. i 2019 inngikk han forlik og fikk utbetalt en ukjent pengesum.