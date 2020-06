Far og sønn tiltalt for drapsforsøk i Bærum

En far og hans sønn er tiltalt for drapsforsøk for å ha stukket en mann med kniv i Bærum. Bakgrunnen skal ha vært uenighet om datterens giftermål.

Politiet mener at den 60 år gamle norsk-irakiske faren ville hevne seg på datterens giftermål med mannens bror, et ekteskap som ikke var godkjent av faren.

– Det har vært en langvarig konflikt i forkant av hendelsen, som knytter seg til uenighet om giftermålet mellom de to tiltaltes datter/søster og fornærmedes bror. Æresmotivet vil bli belyst nærmere under rettssaken, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til Budstikka.

De to tiltalte oppsøkte 7. mai i fjor brudgommens bror i Rykkinn etter at de hadde fått høre at datteren skulle på bryllupsreise. Det oppsto et basketak mellom de to og den fornærmede mannen i 40-årene. Under basketaket ble mannen stukket med kniv, og det skal også ha blitt brukt et elektrosjokkvåpen ifølge tiltalen.

Årsaken til at de angrep brudgommens bror, var at ekteparet allerede satt på fly og hadde begynt på bryllupsreisen, noe faren hadde fått vite via en tekstmelding.

De to tiltalte nekter begge straffskyld.

Rettssaken starter i Asker og Bærum tingrett 25. august. Den skulle startet i mai, men er blitt utsatt på grunn av koronaepidemien.