Utskjelte Luiz: – Jeg skal være her i to uker til. Det er alt

David Luiz' håp om ny kontrakt fikk seg et alvorlig skudd for baugen onsdag.

Det ble betegnet som et av de verste innhoppene i nyere fotballhistorie. En stor tabbe som ledet til scoring, en tåpelig nedrivning som førte til straffespark imot og rødt kort. Alt på 26 minutter.

Det var mildt sagt en tøff retur på fotballbanen etter koronapausen for David Luiz. Etter 0-3-tapet tok brasilianeren – naturlig nok, vil kanskje mange si – på seg skylden.

– Det er ikke lagets feil. Det er min feil. I dag synes jeg laget spilte bra, spesielt med ti menn. Treneren er fantastisk og spillerne spilte strålende, det er bare min feil, sier Luiz til Sky Sports.

Får ikke ny kontrakt

Midtstopperen kom til Arsenal i en sjokkovergang fra Chelsea 8. august i fjor, men kan vel ikke beskyldes for å ha tatt Nord-London med storm. 30. juni går kontrakten ut, og det kan virke som om 33-åringens dager i Arsenal er talte.

– Jeg tok avgjørelsen om å spille, jeg burde sikkert ha tatt en annen avgjørelse i løpet av de siste to månedene, men det gjorde jeg ikke. Det handler kun om kontrakten min, om jeg blir eller ikke.

– Jeg skal være her i 14 dager til. Det er alt. I dag var min feil.

Men selv vil han gjerne bli.

– Jeg elsker å være her, det er derfor jeg fortsetter å trene hardt, og det er derfor jeg kom i dag. Det er grunnen for alt jeg gjør, for at jeg står her rakrygget. Jeg sa til spillerne at ingen trengte å si noe, jeg har ingen problemer med å vise ansiktet mitt og være her.

– Jeg ønsker å bli. Treneren vet det, han ønsker at jeg skal bli, og vi venter bare på avgjørelsen.

Arteta vet ikke om Luiz blir

For Arsenal-manager Mikel Arteta legger ikke skjul på at han ønsker brasilianeren med videre, til tross for onsdagens katastrofale opptreden. Spørsmålet er bare hva Arsenal-styret tenker.

– Min mening har ikke endret seg fra øyeblikket jeg kom hit, og den vil ikke endre seg på grunn av en dårlig prestasjon i kveld. Jeg vet ikke hva som vil skje med kontrakten hans, sier Arteta.

– Jeg vet hva som skjedde i dag. Det er en grunn til at jeg valgte å starte med ham på benken. Han måtte spille fordi Pablo (Mari) ble skadet. Han prøvde, men det funket ikke for laget.