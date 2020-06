Guardiola bekymret etter stygg skade på supertalent

Se situasjonen i videovinduet øverst. Vi advarer mot sterke bilder!

Manchester City-Arsenal 3-0

Manchester City kom godt ut av startblokkene med 3-0-seier over Arsenal i den først kampen etter koronapausen onsdag, men seieren kom ikke uten skjær i sjøen for de lyseblå.

Ti minutter før slutt oppstod nemlig en dramatisk situasjon på Etihad da de lyseblås unge stoppertalent Eric García ble liggende urørlig på banen etter å ha blitt løpt overende av sin egen keeper Ederson.

19-åringen mottok medisinsk hjelp i nesten åtte minutter før han deretter ble båret av banen iført surstoffmaske.

– Vi så at han rørte på seg, og det tyder på at han er ved bevissthet. Det er godt å se, sa på et tidspunkt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre før spilleren forlot Etihad.

Situasjonens alvorlighetsgrad ble ekstra forsterket av bildene av det som så ut som rystede lagkamerater, og det hele fikk selvsagt også en spesiell ramme all den tid stadionanlegget var dørgende stille i utgangspunktet.

– Vi er litt bekymret. Han responderer ganske bra, men vi må vente noen timer før vi vet hva som skjer med Eric, sa Pep Guardiola umiddelbart etter kampslutt.

City-treneren sa også at stoppertalentet skal gjennomgå tester.

– Han er ved bevisshet, og det er et godt tegn, sa Guardiola.

Selve kampen ble en stor sportslig suksess for City, som vant etter scoringer av Raheem Sterling, Kevin de Bruyne (straffe) og Phil Foden. Les mer om kampen her.

