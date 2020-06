Tybring-Gjedde om Norges FN-plass: – Politisk stormannsgalskap

SV-leder Audun Lysbakken sier at det følger med et stort ansvar med vervet.

Like etter klokken 22 norsk tid ble det klart at Norge igjen har fått en plass i FNs sikkerhetsråd, etter 130 stemmer i voteringen.

I tillegg til Norge fikk Irland en plass i Sikkerhetsrådet, mens Canada måtte se seg slått.

FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser. Fem av dem er faste og tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia.

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde sier at dette er et nederlag for de som ønsker at Norge skal bruke diplomatiet til å fremme nasjonale interesser i utenrikspolitikken.

– Norges nyvunne plass i FNs sikkerhetsråd er et uttrykk for politisk stormannsgalskap. Norge er avhengig av et godt forhold til alle tre verdens stormakter. Plassen i Sikkerhetsrådet vil kontinuerlig sette det på prøve. Det er Norge ikke tjent med. Men plassen er helt sikkert til stor glede for embetsverket i UD og i Norges delegasjon i FN, som nå sikkert vil bli kraftig utvidet, sier Tybring-Gjedde i en kommentar onsdag kveld.

SV: Norge må kjempe for løsninger

SV-leder Audun Lysbakken sier at det følger med et stort ansvar med vervet. Regjeringen må derfor vise at de vil noe med denne rollen, sier han.

– Vi kan ikke sitte i Sikkerhetsrådet bare for å være der det skjer, men for å forsøke å få ting til å skje. De siste årene har regjeringen lagt seg tett opp mot USA og gitt lite motstand. Hvis Norge inntar denne rollen i Sikkerhetsrådet bekymrer det meg. Vi har bare noe der å gjøre hvis Norge ikke dilter etter stormaktene, sier Lysbakken i en kommentar.

SV-lederen mener at Norge må bruke denne posisjonen til å kjempe for løsninger på «den største utfordringen i vår tid».

– Vi vil bli satt på prøve, nå gjelder det å stå opp for verdiene regjeringen sier de har vektlagt i kampanjen, som viktigheten av internasjonalt samarbeid og menneskerettigheter. Klimakrisa er allerede en sikkerhetskrise, og vil forverres hvis vi ikke gjør alt vi kan for å bremse de farlige klimaendringene, sier Audun Lysbakken.