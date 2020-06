Politimann siktes for drap – rystende bilder vist i retten

Politibetjenten som skjøt og drepte Rayshard Brooks (27) i Atlanta er tiltalt for drap og ti andre punkter.

Det ble vist nye bilder i retten som var knusende og sjokkerende. Politimann Garrett Rolfe sparket og stod oppå kroppen til Brooks etter at han ble skutt, og lå blødende igjen på parkeringsplassen utenfor fastfood-restauranten Wendy’s.

Rolfe har allerede blitt avskjediget fra jobben, men nå risikerer han i tillegg en lang fengselsstraff og i verste fall dødsstraff, ifølge Washington Post.

Rolfes kollega Devin Brosnan ble også siktet for grov vold. Han har forøvrig gått med på å vitne mot sin drapssiktede politikollega.

Drapet har ført til store protester i Atlanta, som i helgen har vært preget av store demonstrasjoner. Politisjefen i Atlanta trakk seg også umiddelbart etter drapet.

Flere videokameraer fanget opp hendelsen. Bildene gir et også bilde på hva som skjedde i forkant av at Brooks mistet livet.

SIKTET FOR DRAP OG GROV VOLD: Garrett Rolfe og Devin Brosnan. (Atlanta Police Department via AP) Foto: V

Brooks lå og sov i en bil som stod i veien for noen av kundene som skulle til restauranten. Da ble politiet tilkalt, og 27-åringen besto tilsynelatende ikke promilletesten på stedet.

Da sier Rolfe at Brooks har drukket for mye, samtidig som han begynner å påføre han håndjern.

Ett minutt senere blir Brooks skutt i ryggen, løpende fra stedet, etter basketak og avfyring av strømpistoler.

Og nå viser de nye bildene at Brooks også blir utsatt for grov vold og mishandling etter at han ble skutt.