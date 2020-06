Beklager og innrømmer svikt etter skandalen

Se video av den bisarre hendelsen over!

Fem minutter før pause i oppgjøret mellom Aston Villa og Sheffield United skjedde det som ikke skal skje.

Teknologien sviktet og Sheffield United ble frarøvet et mål. Det bekrefter Hawk-Eye Innovations som står bak mållinjeteknologien.

I en pressemelding onsdag kveld innrømmer de at teknologien sviktet.

– Dommerne mottok ikke et signal til klokken eller øret i henhold til GDS-protokollen. De syv kameraene som ligger rundt målområdet ble betydelig blokkert av keeper, forsvareren og stolpen, skriver firmaet i pressemeldingen som ble lagt ut på Twitter.

– Dette har aldri skjedd før i over 9000 kamper som mållinjeteknologien har vært i drift. Systemet ble testet før kampen og viste seg å være funksjonelt og dette ble bekreftet av dommerne. Hawk-Eye beklager til Premier League, Sheffield United og alle andre som er berørt av denne hendelsen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kalte avgjørelsen for en skandale.

Reagerer med frustrasjon

Sheffield United-manager Chris Wilder forstår lite av at VAR ikke grep inn.

– Jeg hadde håpet at noen viste litt mot og tok den riktige avgjørelsen. Det er utrolig at de ikke har sett det, sier han.

– Jeg tror keeperen var på tribunen da han stoppet. Når jeg har hørt uttalelsen fra Hawk-Eye er reaksjonen min frustrasjon. Syv kamera plukket det ikke opp. Den mest tekniske ligaen i verden, og man ser det fra alle vinkler, også blir det ikke mål. Det er skuffende, sier Wilder.

I en uttalelse sier dommerforeningen i England at VAR kan gripe inn under mål-situasjonen, men på grunn av at dommerne ikke mottok et varsel og at det var en helt unik situasjon, valgte de ikke å gripe inn.



Villa-treneren mener de var heldige

Aston Villa-trener Dean Smith sa etter kampen at laget var heldige som slapp med skrekken da målet ikke ble tellende.

– Vi har vært heldige i dag med den tabben, men vi har vært på feil side av noen dårlige avgjørelser tidligere. Kanskje var det vår tur å være litt heldige, sier Smith etter kampen.

Midt i hovedrollen befant norske Ørjan Håskjold Nyland seg. Villa-keeperen grep ballen, men falt bakover da lagkamerat Keinan Davis presset han inn i målet. Nyland klarte å holde ballen, men TV-bildene viste at ballen var inne.

– Jeg går ut for å fange ballen og blir dyttet tilbake mot målet. Det eneste jeg husker er at jeg krasjet i stolpen mens jeg prøvde å holde ballen på riktig side av linjen. Jeg så på dommeren, han så på klokken og sa spill videre, så det er det vi gjorde, sier Nyland om situasjonen