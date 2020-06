Forren ut med lysketrøbbel da annen nykommer fikset seier

FK Haugesund – Brann 1–2

Se målene fra kampen øverst i saken!

Lars Arne Nilsen stilte med fem debutanter da Brann hadde tatt turen tre timer sørover for å starte sesongen mot FK Haugesund.

Ali Ahamada, Ole Martin Kolskogen, Vegard Forren, Daniel Pedersen og Robert Taylor har alle blitt hentet før årets sesong. Det tok ikke lang tid før flere av dem kom i fokus.

Det var ventet at Vegard Forren (32) skulle starte på benken før kampen, ettersom nykomlingen nesten ikke har spilt fotball etter at fjorårssesongen ble avsluttet.

Men Brann-trener Lars Arne Nilsen satset på Forren. Sammen med 19-åringen Ole Martin Kolskogen dannet han stopperparet.

– Det er litt gambling med Forren. Får han en skade og ryker ut så har jeg bommet, så enkelt er det, sa Nilsen til Eurosport før kampen.

I første omgang viste Forren solid spill og viste flere ganger hva han kan bidra med fra stopperplass. Men da dommer Rohit Saggi blåste i gang andre omgang tok det kun to minutter før 32-åringen fra Kyrksæterøra la seg ned og signaliserte bytte. Lyskeproblemer skal ha vært årsaken.

– Det går fint, jeg er klar til søndag. Det er ingen skade, jeg er bare litt sliten i muskulaturen, sier Forren til TV 2 på vei inn i spillerbussen.

Etter kampen var Lars Arne Nilsen storfornøyd med Forrens bidrag, samtidig som han beroliget supporterne med at 32-åringen ikke har pådratt seg en skade.

– Du ser i første omgang at han er veldig rolig og gir en trygghet til dem rundt seg. Han er klok og gjør de rette valgene. Jeg synes han var knallgod i første omgang, han var outstanding, sier Nilsen.

– Hvorfor går han av så kort tid etter pause?

– Han sa i pausen at han var småstiv i lysken. Han ønsket å prøve i andre omgang, men kjente fort at det ikke gikk. Vi tok ingen sjanser, så han gikk av mest for å hindre en alvorlig lyskestrekk.

Nysigneringene i fokus

Brann tok ledelsen da Robert Taylor lurte seg fri på bakre stolpe og skjøt ballen i mål. Men det tok ikke lang tid før en annen nysignering kom i hovedrollen.

19 år gamle Ole Martin Kolskogen var svært delaktig til at FK Haugesund ikke skapte noen verdens ting den første omgangen. Men da kampuret passerte 59. spilte minutter viste unggutten at han nok mangler litt rutine.

DEBUTMÅL: Robert Taylor scoret sitt første seriemål for Brann etter overgangen fra Tromsø. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han steg opp i duell med FKH-spiller Fredrik Pallesen Knudsen og ga den tidligere Brann-spilleren strake armer i ryggen. Rohit Saggi pekte resolutt på straffemerket.

Dermed fikk hjemmelaget muligheten til å utligne fra straffemerket. Niklas Sandberg var sikker og sendte Ali Ahamada feil vei.

Da kampen rundet 84. spilte minutter måtte også Kolskogen kaste inn håndkle da han ble liggende nede etter noe som så ut som en leggskade.

Seks minutter på overtid var det en annen nykommer som viste seg frem. Daniel Pedersen som ble kåret til banens beste av Eurosport, stanget inn seiersmålet for bortelaget. Dette var i en periode hvor Brann var ti spillere på banen etter at Taijo Teniste måtte forlate banen med en hodeskade.

Teniste ble kjørt vekk i ambulanse, men Lars Arne Nilsen sa etter kampen at han var våken og at det mest sannsynlig dreiet seg om et kutt.

– Det kan bli en lang sesong om vi fremstår slikt

FK Haugesund-trener Jostein Grindhaug var alt annet enn fornøyd med eget lags prestasjon etter kampen.

– Det er en dårlig kamp av oss. Brann vinner fullt fortjent, de er knepent bedre enn oss, selv om heller ikke de er veldig gode i dag, sier Grindhaug til TV 2.

– Det er svakt. Jeg føler vi har nesen i været og tror vi er bedre enn hva vi er. Det kan bli en lang sesong om vi skal fremstå slikt, sier en skuffet Grindhaug.

Hjemmebane-spøkelset

I Bundesliga har det vært mye fokus på at borteseire dominerer resultatene etter at fotballen kom i gang med tomme tribuner. I Eliteserien er det tillatt med 200 tilskuere, men hjemmebane-spøkelset ser ut til å også ha inntatt Norge.

Tirsdag startet Eliteserien igjen og fasit var null seire til hjemmelagene. To kamper endte uavgjort, mens fire kamper endte med borteseier. Onsdag viste spøkelset seg frem igjen.

Start spilte 2-2 hjemme mot Strømsgodset, mens FK Haugesund tapte 1-2 mot Brann.

Saken oppdateres!