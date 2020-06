På én dag ble minst 20 soldater drept

– Begge parter er enige om å løse denne saken gjennom dialog og konsultasjoner og ta grep som letter på situasjonen og sikrer fred og ro i grenseområdet, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian onsdag.

Det er ikke umiddelbart klart hvilken form slike samtaler kan få. Tidligere onsdag kunne ikke det indiske forsvarsdepartementets talsperson Aman Anand svare på spørsmål om situasjonen.

India har ennå ikke bekreftet at de to landene er enige om å løse striden.

– Jeg vil forsikre landet om at våre soldaters offer ikke vil være forgjeves. For oss er samhold og landets integritet viktigst. India ønsker fred, men er i stand til å svare hvis vi blir provosert, sa statsminister Narendra Modi i en TV-tale onsdag, dagen etter at han hadde holdt krisemøte i regjeringen.

Flere drept

Uttalelsene kommer etter at India tirsdag bekreftet at 20 av landets soldater ble drept og fire kritisk såret i et sammenstøt i Himalaya.

Kina har ikke oppgitt tap etter sammenstøtet, som skjedde mandag, men ifølge det indiske nyhetsbyrået ANI ble 43 kinesiske soldater drept eller såret.

Sammenstøtet kjedde i Ladakh i Kashmir, lengst nord i India, på grensen mot Kina.

Kinesiske myndigheter anklager de indiske soldatene for provokasjon.

– Indiske soldater gikk over grenselinjen to ganger mandag, der de provoserte og angrep kinesisk personell. Det resulterte i en alvorlig fysisk konfrontasjon mellom grensestyrkene fra begge sider, sier kinesisk UDs talsmann Zhao Lijian.

Til BBC sier en talsperson for det indiske forsvaret at det var 55 indiske soldater og 300 kinesiske som møttes i området.

– De slo våre menn i hodet med metallbatonger innsurret i piggtråd. Våre menn kjempet med bare nevene, sier vedkommende.

En indisk konvoi på vei til Ladakh onsdag. Foto: Mukhtar Khan/AP Photo

Ingen skytevåpen

Shashank Joshi, forsvarsredaktør i The Economist, kaller hendelsen for en «ekstraordinær eskalering».

– Ingen skudd avfyrt på 45 år, og så dør minst 20 personer på én kveld med steinkasting og slag, sier han til BBC.

Begge land insisterer på at det heller ikke ved dette tilfellet ble avfyrt skudd. Bakgrunnen er at landene har inngått en avtale som sier at det ikke er lov å bære våpen innen to kilometer for det omstridte grenseområdet.

Derimot meldes det at det ble brukt stein, klubber og batonger.

Omstridte områder

Sammenstøtet skjedde etter flere uker med økt spenning og utstasjonering av flere tusener ekstra soldater på hver side av grensa, men krigføringen i området, strekker seg lenger enn som så.

Kina og India deler en grense som til sammen utgjør rundt 3500 kilometer.

Forholdet mellom de to landene har i flere tiår vært preget av bitre grensekonflikter, og begge sider har flere ganger anklaget hverandres soldater for å krysse grensa.

Spenningen har vært størst rundt den indiske regionen Ladakh i delstaten Jammu og Kashmir som grenser til Tibet i Kina.

Det er strid rundt områder også nord-øst i India. Kina anser store deler av den indiske delstaten Arunachal Pradesh, lengst nordøst i India, som kinesisk.

I 1962 utkjempet landene en krig over kontrollen over et område i den nordøstlige indiske delstaten Sikkim. Sikkim ligger strategisk til mellom Nepal, Kina og Bhutan. Sikkim ble del av India i 1962. Kina anerkjente dette først i 2003, i bytte mot at India aksepterte at Tibet tilhører Kina.

Ifølge det indiske forsvarsdepartementet gikk kinesiske soldater inn i indiskkontrollerte områder 1.025 ganger fra 2016 til 2018. I snitt har det skjedd 300–400 ganger i året siden 2012, ifølge India.

En indisk soldat i en konvoi i området ved Ladakh 17. juni. Foto: Mukhtar Khan/AP Photo

Støtter Pakistan

For seks år siden lempet den indiske regjeringen på begrensningene på bygging i områder nærmere enn 100 kilometer fra den omstridte grensen i Ladakh-regionen. Det åpnet for at det indiske forsvaret kunne bygge veier og infrastruktur i et område som Kina gjør krav på.

I regionen Aksai Chin, mellom Jammu og Kashmir og Kinas grense, har landene overlappende krav. India mener at Aksai Chin tilhører Ladakh-regionen.

Jammu og Kashmir er indiskstyrt, men har delvis selvstyre. Ikke bare Kina gjør krav på deler av delstaten. Det gjør også Pakistan. India har derfor latt seg provosere fordi Kina støtter Pakistan i Kashmir-spørsmålet.

India har motsatt seg en grenseavtale mellom Kina og den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Avtalen gir Kina for stort fotfeste i et område som India også gjør krav på, mener India.

Beijings silkevei-prosjekt skal knytte Kina til Pakistan via Kashmir, med utbygging av veier, jernbaner, havner, kraftverk og annen infrastruktur.

India og Pakistan har kjempet to kriger om Kashmir. I fjor var konflikten igjen nær ved å utarte i en fullskala krig etter at en opprørsgruppe med base i Pakistan gjennomførte et angrep mot styrker i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.