Foreldrene til savnede Odin (18) kommer med ny bønn

Odin André Hagen Jacobsen (18) forsvant etter en tur på byen i Trondheim sentrum søndag 18. november 2018. Nylig søkte politiet i Trondheim etter Odin med fem hunder og drone nesten fire mil unna, i Mostadmarka i Malvik.

— Typisk Odin

Søket kom i stand etter at et nytt vitne stod fram i Åsted Norge for drøye to uker siden. Vitnet Per Eidem fortalte at han hadde møtt en ung mann i Mostadmarka dagen etter at Odin forsvant. Nærmere bestemt i Nygårdsvollveien rundt kl. 08.15 mandag 19. november 2018.

Eidem beskriver den unge mannen han traff som høy og dårlig kledd for en skogstur i november. Han hadde en hettegenser over hodet, halvlangt hår og en gul, halvlang jakke. Eidem husker også at han hadde på seg småsko. Både personbeskrivelsen og klærne minner mye om Odin, mener foreldrene.

— Det er typisk han å ha på seg hetta hvis det var kjølig. Vi synes det er et interessant tips, for slik Per beskriver ham så kan det godt være Odin, sier Odins mor Ingunn Hagen til TV 2.

Var det Odin eller en annen?

Foreldrene er veldig takknemlige både overfor vitnet Per Eidem og politiets hundepatrulje som tok tipset på alvor og igangsatte søk.

Likevel synes de det er rart at Odin kunne havne i skogen fire mil fra Trondheim sentrum. Nå ber de alle som vet noe mer om å melde seg.

— Hvis det er noen som vet at de har vært her den morgenen og hatt på seg gul jakke, så for all del, meld deg, ber Odins far Dan Yngve Jacobsen.

Omfattende søk

Det 20 timer lange søket, fordelt på to dager, ble ledet av politioverbetjent Petter Flisen.

LIVSFARLIG: Deler av terrenget i Mostadmarka er stupbratt og farlig å bevege seg i. Dette stupet leder ned til elva Homla. Foto: Åsted Norge

— Det er et krevende terreng, det er mye vegetasjon, tett og uoversiktlig. Og så har vi områder som er veldig bratte og som det er nærmest farlig å ferdes i, sier Petter Flisen.

— Vi har tatt utgangspunkt i veier og stier og søkt 50 meter på hver side. Vi har gått ganske fint til verks, men man kan ikke garantere noe. Det er mange muligheter, fortsetter han.

MANUELLE SØK: Kaizer og hundefører Silje Langtind Tillerflaten undersøker et område som ble fotografert av dronen og plukket ut som interessant for manuelle søk. Foto: Åsted Norge

Derfor brukte politiet drone i tillegg til hunder. Dronen lå 50 meter over bakken og tok et bilde hvert tredje sekund. Deretter ble bildene lastet inn på en PC der et dataprogram analyserte dem.

Hvis programmet fant farger som skilte seg ut ble de manuelt undersøkt. Deretter ble hundepatruljene sendt ut til disse lokasjonene for manuelle søk.

Vurderer private søk

– Det var veldig flott at politiet fikk gjort det profesjonelle søket først, sier Ingunn Hagen til politioverbetjent Petter Flisen.

Søkene førte ikke til at Odin eller noen av hans eiendeler ble funnet, men foreldrene vil aldri gi opp håpet om å finne ut hva som skjedde med sønnen.

Hvis ingen melder seg og forteller at det var en annen person enn Odin som påtraff Per Eidem i skogen, er de klare til å søke videre der politiet slapp.