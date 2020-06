Marerittkveld for David Luiz - City vant storkampen

Se sammendrag øverst!

Manchester City-Arsenal 3-0

Etihad Stadium var arena for den første storkampen i Premier League etter koronapausen, og det endte med 3-0 til Manchester City over Arsenal i det som skulle bli David Luiz' store marerittkveld.

Den brasilianske stopperen ble først vraket fra start, før han kom innpå som innbytter for Pablo Mari halvveis i 1. omgang. En halv omgang senere forærte han City ledermålet like før pause, mens han kun fem minutter ut i den andre omgangen ble utvist idet han laget straffesparket som sørget for 2-0.

– En fryktelig kveld for David Luiz. Vraket til matchen, får sjansen når Mari blir skadd og i starten av 2. omgang svikter han lagkameraten igjen, konkluderte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da den brasilianske stjernestopperen tuslet i garderoben.

Citys straffespark til 2-0 ble satt i nettet av Kevin De Bruyne, mens det var Raheem Sterling som utnyttet Luiz' første blunder. 3-0-scoringen ble satt i nettet av Phil Foden på overtid.

– Vi snakker om ett av de mest katastrofale innhoppene i nyere Premier League-historie, uttalte TV 2-ekspert Brede Hangeland om Luiz-opptredenen etter kampslutt.

To Arsenal-skader på en halv omgang: – Uflaks

Luiz' tilstedeværelse på Etihad kom som et resultat av en merkelig omgang med Arsenal-øyne. Allerede etter fem minutter var Granit Xhakas kveld over da han krasjet med Matteo Guendouzi og så ut til å pådra seg en smell i ankelen. Dermed måtte Arteta gjøre en endring i midtbaneleddet, og selv om innbytter Dani Ceballos var blant Arsenals beste var det langt ifra ideelt.

Artetas lag var spillemessig gode i innledningen på et tomt Etihad, men opplevde et nytt skudd for baugen etter knappe 20 minutter. Pablo Marí ble utfordret av Kyle Walker og måtte plutselig stoppe helt opp i sitt løp. Også spanjolen ble sittende på gresset og holde seg til utsiden av foten, og han måtte altså forlate banen og ble erstattet av Luiz før halve 1. omgang var unnagjort.

– Det ser ut som to overtråkk. Man kan være litt ute av timing og uvante bevegelser, fordi man ikke har fått dem inn i ryggmargen. Men det er stort sett når det kommer til muskelskader at man sier at belastningen har vært for stor. Så her tror jeg det er en blanding av uflaks og det at man kanskje er i litt uvante situasjoner, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Etter oppholdet som oppstod i forbindelse med den andre skadesituasjonen tok City mer og mer over. Bernd Leno måtte i aksjon ved flere anledninger for å holde gjestene a jour, og i tillegg chippet Raheem Sterling ballen over mål da han fikk en kjempesjanse drøyt fem minutter før hvilen.

Slakt fra TV 2-ekspert: – Forferdelig dårlig

Det så ut til å bli angriperens siste sjanse i omgangen, men allikevel skulle Luiz' feilvurdering sørge for City-scoring på overtid. Kevin de Bruynes pasning så ut til å være mulig å klarere, men brasilianeren feilet fullstendig da han ikke klarte å klarere. I stedet måtte han se Raheem Sterling sende City i ledelsen bak ryggen sin, og stopperens miss skulle vise seg skjebnesvanger.

– Det er rett og slett forferdelig dårlig av David Luiz. Den der skal du ha kontroll på. Uansett om det er regn og litt sleipt i gresset, så skal du lese hvilken skru det er på den ballen. Du skal ha kroppen bak. Du kan ikke la den gå bak deg, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen i studio.

– Et knusende tidspunkt å slippe inn på for Arsenal, som har stått imot heltemodig når favorittene fra hjemmelaget har økt tempoet og begynt å spille slik som vi er vant til under Pep Guardiolas ledelse, konkluderte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.



Luiz ble i utgangspunktet vraket av Arteta til oppgjøret, noe som ble begrunnet med «ting som har skjedd de siste ukene». Stopperen, som ble hentet fra Chelsea før sesongen, har en kontrakt som går ut om to uker, og det er ikke blitt inngått noen enighet om noen ny.

– Jeg kjenner kvalitetene hans både som spiller og person. Han står opp når han gjør feil. Min mening om ham endrer seg ikke. Det er en situasjon som pågår, som ikke hjelper verken ham eller klubben for øyeblikket. Men det er som det er. Vi må akseptere det. Vi visste det før kampen, men han måtte komme inn og spille fordi Pablo ble skadet, sa Arsenal-trener Mikel Arteta etter kampslutt.



GRUSOMT COMEBACK: David Luiz fikk kun en halvtime i sitt Premier League-comeback. Foto: Laurence Griffiths/Reuters

Allerede før fem minutter var spilt av den 2. omgangen skulle Luiz' ettermiddag så være over. Stopperen ble lurt av en kvikk Riyad Mahrez, som klarte å komme seg foran ham på vei inn i boksen. Luiz så ingen annen løsning enn å legge armen på algerieren, og dermed ble det delt ut straffespark og rødt kort fra Anthony Taylor.

– Marerittet fortsetter for David Luiz. Fryktelig innhopp av brasilianeren. Skyld i baklengsmålet, og her en forseelse som ikke gir Taylor andre muligheter enn å peke på ellevemetersmerket, kommenterte Alsaker.

Kevin de Bruyne var iskald fra ellevemeteren og doblet ledelsen på Etihad. Da gikk også ballongen ut av gjestene, og resten av omgangen var preget av mye bytter og lite rytme.

Stygg skade på lovende City-stopper

Ti minutter før slutt opstod en dramatisk situasjon da Manchester City-keeper Ederson ruste ut av egen boks for å avverget med hodet og endte opp med å løpe midtstopper Eric García overende i samme situasjon. 19-åringen gikk rett i bakken og ble liggende tilsynelatende urørlig. Stoppertalentet mottok medisinsk hjelp i nesten åtte minutter før han deretter ble båret av banen iført surstoffmaske.

– Vi så at han rørte på seg, og det tyder på at han er ved bevissthet. Det er godt å se, sa på et tidspunkt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Situasjonens alvorlighetsgrad ble ekstra forsterket av bildene av det som så ut som rystede lagkamerater, og det hele fikk selvsagt også en spesiell ramme all den tid stadionanlegget var dørgende stille i utgangspunktet.

City fjernet all tvil på overtid

Hele elleve minutter ble lagt til, og i det første av disse satte Phil Foden inn 3-0-scoringen. Sergio Agüero ble spilt gjennom av Sterling, men traff stolpen. På returen var imidlertid innbytter Foden nådeløs og dunket Citys tredje i nettet.

Agüero burde også utnyttet en situasjon fem minutter senere da han igjen ble spilt alene gjennom. Argentineren skjøt imidlertid i nettveggen alene med Leno, og måtte dermed gå målløs av banen i sitt comeback i Premier League.

City-seieren betyr at Liverpool ikke kan sikre ligatittelen allerede førstkommende søndag, men det er selvsagt kun syltynn urealistisk teori som kan få dem tilbake i tittelkampen denne sesongen. 22 poeng skiller opp til de røde, mens avstanden ned til treer Leicester er på sju poeng.

For Arsenals del betyr nederlaget at det fremdeles er åtte poeng opp til Chelsea som innehar 4. plassen som i hvert fall gir Champions League-spill neste sesong. Til Manchester United på 5. (som også kan gi Champions League-spill dersom CAS opprettholder dommen som utestenger Manchester City fra europeiske turneringer) er det fem poeng for Artetas mannskap når ni kamper gjenstår av sesongen.

